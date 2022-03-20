Fluminense pode chegar a 10 jogos sem perder para o Botafogo; última decisão terminou com vaga na final

Com 100% de aproveitamento em clássicos na atual temporada, o Fluminense tentará utilizar a semifinal do Campeonato Carioca para recolher os cacos da eliminação na Libertadores e começar a retomada de confiança com o torcedor. E, apesar de ser um rival, o Tricolor tem ido bem quando o assunto é enfrentar o Botafogo. Desde maio de 2019 o Flu não sabe o que é ser derrotado pelo Alvinegro. As equipes se reencontram nesta segunda-feira, às 20h, no Estádio Nilton Santos pelo duelo de ida.O último encontro entre as equipes que foi decisivo aconteceu em julho de 2020, em confronto válido pela semifinal da Taça Rio. Naquela ocasião, assim como neste ano, o Fluminense tinha a vantagem do empate por ter terminado em primeiro lugar na fase classificatória. Assim, o 0 a 0 no Nilton Santos garantiu a vaga na decisão para enfrentar o Flamengo. No fim, o Tricolor faturou o segundo turno nos pênaltis, mas acabou perdendo a decisão do Carioca.

Nos últimos 10 jogos, apenas uma vez o Alvinegro levou a melhor, pelo Brasileiro de 2019, por 1 a 0. Desde então, foram seis vitórias do Fluminense e três empates. O Flu, inclusive, acumula três triunfos consecutivos nos últimos encontros. Um deles pelo Brasileirão de 2020 (2 a 0), o último antes da queda do Botafogo para a Série B, além de outro pelo Carioca 2021 (1 a 0) e o confronto deste ano (2 a 1). Nesta conta há também dois amistosos realizados há dois anos, que terminaram com vitória tricolor e um empate.No histórico geral do Clássico Vovô, são 372 jogos e vantagem do Fluminense, que venceu 139 deles e tem 574 gols a favor. São 111 empates e 122 triunfos para o Botafogo, que balançou a rede 518 vezes. Essa é a maior série sem derrotas do Flu contra um dos três rivais do Rio de Janeiro. A do Vasco é quase similar, tendo apenas uma diferença de dois meses, já que a última vez que o Tricolor saiu derrotado pelo Cruz-Maltino foi em julho de 2019 por 2 a 1. Diante do Flamengo, houve uma derrota na final do Carioca de 2021 por 3 a 1.

Botafogo e Fluminense abrem a disputa da semifinal nesta segunda-feira, às 20h, no Estádio Nilton Santos. A partida de volta acontece apenas no outro domingo, dia 27, às 16h, no Maracanã. O Flu tem a vantagem do empate por ter sido campeão da Taça Guanabara. Quem avançar enfrenta o vencedor de Flamengo x Vasco, que será definido neste domingo.