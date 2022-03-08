futebol

Fluminense-PI x Santos: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Confronto desta terça pela Copa do Brasil marcará a estreia do técnico Fabián Bustos...
LanceNet

Publicado em 07 de Março de 2022 às 22:02

O Santos visita o Fluminense-PI, nesta terça-feira (8), na segunda fase da Copa do Brasil. O jogo será realizado no estádio Albertão, em Teresina. O duelo vale R$ 1,5 milhões de premiação em caso de classificação para a terceira fase.O Peixe deve ter o mesmo time que foi escalado para o duelo contra Ferroviária, no sábado, mas acabou não entrando em campo. A partida foi cancelada devido a uma queda de energia na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara.
A equipe mandante conta com todos seus jogadores para o duelo, inclusive o grande destaque, o atacante Mario Sérgio. Na primeira fase da Copa do Brasil, inclusive, foi o herói, fazendo os dois gols. Ele nasceu em Candeiras-BA, passou por Remo e Botafogo-PB antes de chegar ao Tricolor do Piauí.Vale lembrar que assim como na primeira fase, o Santos fará o jogo único fora de casa, mas em caso de empate no confronto, o classificado será conhecido na disputa por pênaltis.
FICHA TÉCNICAFLUMINENSE-PI X SANTOS
Data e hora: 08 de março de 2022, às 21h30Local: Estádio Albertão (PI)Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Edevan de Oliveira Pereira (BA)
Como e onde assistir: SporTV, Premiere e Tempo Real do L!
FLUMINENSE-PI: Nicolas; Gean, Michel, Ramon e Tiaguinho; Mazinho, Pio e Janeudo; Tarcísio, Mário Sérgio e Eduardo. Técnico: Marcelo Vilar
SANTOS: João Paulo; Vinicius Balieiro, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Sandry e Ricardo Goulart; Ângelo, Marcos Guilherme e Marcos Leonardo. Técnico: Fabián Bustos
Crédito: O técnico Fabián Bustos vai fazer a sua estreia no comando do Santos (Divulgação/SantosFC)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos

