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Fluminense perdeu cinco dos últimos 22 clássicos disputados; Botafogo não vence há oito jogos

Tricolor fará o segundo clássico seguido de 2022 nesta quinta-feira, contra o Alvinegro, e quer manter o bom desempenho contra os rivais do Rio de Janeiro...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 07:00
Especialista em clássicos? Nos últimos jogos o Fluminense tem mostrado que caminha para isso. Depois da vitória por 1 a 0 no Fla-Flu, o Tricolor terá mais um rival pela frente no Campeonato Carioca. Neste domingo, o time de Abel Braga encara o Botafogo, às 20h, no Estádio Nilton Santos, em jogo com transmissão em tempo real do LANCE!. Nas últimas 20 partidas contra equipes grandes do Rio de Janeiro, a equipe das Laranjeiras perdeu apenas cinco.Contra o rival da quinta rodada o histórico é o melhor. O Fluminense não é derrotado desde 2019, somando oito jogos de invencibilidade. O Vasco vem em seguida e saiu sem vencer os últimos cinco encontros. O Flamengo costuma ser a maior pedra no sapato, mas venceu apenas uma das últimas sete partidas.
No total, em 22 jogos (todos os clássicos desde 2020), são 11 vitórias, seis empates e cinco derrotas. São contabilizados apenas jogos oficiais. O Flu chegou a fazer dois amistosos com o Botafogo em 2020, vencendo um e empatando o outro. Os desempenhos mostram uma grande evolução do Tricolor, que em 2019 saiu vencedor apenas duas vezes em 13 partidas.
Os aproveitamentos dos últimos anos são: 74,07% em 2021 (contando também os dois jogos válidos pelo Brasileirão do ano anterior), 47,62% em 2020, apenas 25,64% em 2019, 36,11% em 2018, 35,42% em 2017, 26,67% em 2016 e 44,44% em 2015.VEJA OS ÚLTIMOS 20 CLÁSSICOS DO FLUMINENSE:
Flamengo 0 x 1 Fluminense - 14/3/2022Campeonato Carioca 2022
Fluminense 3 x 1 Flamengo - 23/10/2021Campeonato Brasileiro 2021
Flamengo 0 x 1 Fluminense - 04/07/2021Campeonato Brasileiro 2021
Flamengo 3 x 1 Fluminense - 22/05/2021Final do Campeonato Carioca 2021 - jogo 2
Fluminense 1 x 1 Flamengo - 15/05/2021Final do Campeonato Carioca 2021 - jogo 1
Fluminense 1 x 0 Botafogo - 17/04/2021Campeonato Carioca 2021
Fluminense 1 x 1 Vasco - 30/03/2021Campeonato Carioca 2021
Flamengo 0 x 1 Fluminense - 14/03/2021Campeonato Carioca 2021
Fluminense 2 x 0 Botafogo - 24/01/2021Campeonato Brasileiro 2020
Flamengo 1 x 2 Fluminense - 06/01/2021Campeonato Brasileiro 2020
Vasco 1 x 1 Fluminense - 13/12/2020Campeonato Brasileiro 2020
Botafogo 1 x 1 Fluminense - 04/10/2020Campeonato Brasileiro 2020
Fluminense 1 x 2 Flamengo - 09/09/2020Campeonato Brasileiro 2020
Fluminense 2 x 1 Vasco - 29/08/2020Campeonato Brasileiro 2020
Flamengo 1 x 0 Fluminense - 15/07/2020Final do Campeonato Carioca 2020 - Jogo 2
Fluminense 1 x 2 Flamengo - 12/07/2020Final do Campeonato Carioca 2020 - Jogo 1
Fluminense 1 x 1 Flamengo - 08/07/2020Campeonato Carioca 2020
Fluminense 0 x 0 Botafogo - 05/07/2020Campeonato Carioca 2020
Vasco 0 x 2 Fluminense - 15/03/2020Campeonato Carioca 2020
Fluminense 2 x 3 Flamengo - 12/02/2020Campeonato Carioca 2020
Fluminense 3 x 0 Botafogo - 09/02/2020Campeonato Carioca 2020
Flamengo 0 x 1 Fluminense - 29/01/2020Campeonato Carioca 2020
Crédito: FluminensevenceuoFlamengonaúltimarodadadoCampeonatoCarioca(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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