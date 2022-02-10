Fluminense perdeu cinco dos últimos 22 clássicos disputados; Botafogo não vence há oito jogos

Especialista em clássicos? Nos últimos jogos o Fluminense tem mostrado que caminha para isso. Depois da vitória por 1 a 0 no Fla-Flu, o Tricolor terá mais um rival pela frente no Campeonato Carioca. Neste domingo, o time de Abel Braga encara o Botafogo, às 20h, no Estádio Nilton Santos, em jogo com transmissão em tempo real do LANCE!. Nas últimas 20 partidas contra equipes grandes do Rio de Janeiro, a equipe das Laranjeiras perdeu apenas cinco.Contra o rival da quinta rodada o histórico é o melhor. O Fluminense não é derrotado desde 2019, somando oito jogos de invencibilidade. O Vasco vem em seguida e saiu sem vencer os últimos cinco encontros. O Flamengo costuma ser a maior pedra no sapato, mas venceu apenas uma das últimas sete partidas.