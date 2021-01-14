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Fluminense perde para o Vila Nova e é eliminado na semifinal do Brasileiro de Aspirantes

Equipe goiana venceu por 2 a 0 e conseguiu reverter a vantagem do time tricolor conquistada no Rio de Janeiro de 2 a 1...

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 17:57

LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2021 às 17:57
Crédito: Reprodução
O Vila Nova fará a final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes contra o Ceará. Nesta quinta-feira, a equipe goiana venceu o Fluminense por 2 a 0, revertendo a vantagem conquistada pelo time tricolor no Rio de Janeiro, quando levou a melhor por 2 a 1. As finais, contra o Ceará, devem acontecer nos próximos dias 21 e 28 de janeiro.
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O primeiro gol da partida saiu aos 29 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta defendida por João Lopes, o Vila Nova permaneceu com a bola e Igor aproveitou cruzamento de Caique para abrir o placar. Já na segunda etapa, aos 21 minutos, o time da casa armou o contra-ataque e João Pedro finalizou bem, sem marcação, para fechar a contagem.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
O Fluminense avançou na primeira fase na segunda colocação, com 11 pontos em oito jogos. Depois disso, passou em primeiro na segunda fase, se classificando para as semifinais com nove pontos em seis jogos. Já o Vila Nova passou apenas em quarto lugar no Grupo A e se credenciou às semis em segundo no Grupo C. Ao todo, foram oito vitórias, quatro empates e quatro derrotas.
Vale destacar que, no Flu, Matheus Pato, Cassini, Caio Vitor, Denilson, Zé Ricardo e Luis Gustavo por enquanto tem contrato apenas até o fim deste mês, já que prorrogaram o vínculo anterior para chegar ao término do Brasileiro.

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