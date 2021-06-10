  • Fluminense perde para o Red Bull Bragantino, mas avança às oitavas da Copa do Brasil
futebol

Tricolor até tomou sustos, mas aproveitou a vantagem conquistada no Maracanã de 2 a 0; equipes voltam a se enfrentar pelo Brasileirão no domingo...
LanceNet

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 23:27

Com boa vantagem construída na primeira partida, o Fluminense tomou sustos e perdeu para o Red Bull Bragantino por 2 a 1 nesta quarta-feira, mas, mesmo assim, garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. O gol do Tricolor no Estádio Nabi Abi Cheidi foi de Nene, em cobrança de falta, enquanto Hurtado fez os dois para os donos da casa. O duelo no Maracanã havia sido 2 a 0 para os cariocas.
As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, novamente no Estádio Nabi Abi Cheidi. O duelo será às 20h30 (de Brasília). Os duelos da próxima fase da Copa do Brasil ainda serão sorteados.
ACELERADO, MAS SEM GOLS
Pragmático, o Fluminense entrou na partida disposto a ter uma partida sólida defensivamente e apostou novamente em só reagir. Com mais posse de bola, o Red Bull Bragantino até tentou forçar as chegadas, aproveitando alguns espaços dados pelos visitantes para atacar. No entanto, faltou mais eficiência na frente. A melhor chance foi apenas aos 45 minutos, quando Jadsom Silva mandou uma bomba e forçou Marcos Felipe a defender. Pelo lado tricolor, Martinelli quase marcou um golaço e Gabriel Teixeira também teve boa oportunidade. Foi um primeiro tempo acelerado, mas de boas marcações.VANTAGEM
A segunda etapa seguiu com os donos da casa com mais posse de bola, mas foi o Fluminense quem ampliou a vantagem e dificultou a vida dos adversários. Aos 15 minutos, Gabriel Teixeira sofreu falta frontal para o Fluminense e Nene foi para a cobrança. O meia deu uma chapada e viu a bola bater na trave antes de morrer no fundo da rede de Júlio César.
REAÇÃO RÁPIDA
Com a desvantagem, o técnico Maurício Barbieri promoveu as primeiras mudanças na equipe, colocando Cuello e Hurtado, que em seu primeiro lance deixou tudo igual. Em uma das armas deste Bragantino, aos 22 minutos, após cobrança de falta rápida, o atacante apareceu bem dentro da área e cabeceou para o gol.
MAIS UM
Não parou no primeiro gol a estrela de Hurtado nesta noite. Aos 42 minutos, o atacante apareceu bem mais uma vez dentro da área e colocou ainda mais fogo na partida. Artur deixou Manoel no chão, cruzou na área e achou o venezuelano. Ele finalizou a primeira vez, Marcos Felipe defendeu, mas no rebote o Red Bull Bragantino virou.
PRESSÃO
Os minutos finais foram de pressão do Bragantino, que precisava de um gol para levar a decisão aos pênaltis. O técnico Roger Machado chegou até a colocar mais um zagueiro em campo para bloquear as chegadas do adversário, promovendo a estreia de David Braz. Apesar das oportunidades, o placar permaneceu e o Fluminense garantiu a vaga nas oitavas.
FICHA TÉCNICARED BULL BRAGANTINO 2x1 FLUMINENSE
Data/Hora: 09/06/2021, às 21h30Local: Estádio Nabi Abi Cheidi, Bragança Paulista (SP)Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Bruno Raphael Pires (GO)
Gols: Nene (15'/2ºT) (0-1), Hurtado (22'/2ºT) (1-1), Hurtado (42'/2ºT) (2-1)Cartões amarelos: Marcos Felipe (FLU)Cartões vermelhos: -
RED BULL BRAGANTINO: Julio Cesar; Aderlan, Léo Ortiz, Natan, Luan Cândido; Jadsom (Leandrinho - 44'/2ºT), Evangelista (Eric Ramires - 26'/2ºT, Pedirnho (Cuello - 21'/2ºT), Artur, Ytalo (Chrigor - 26'/2ºT) e Helinho (Hurtado - 21'/2ºT). Técnico: Maurício Barbieri.
FLUMINENSE: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nene (David Braz - 45'/2ºT); Caio Paulista (Kayky - 30'/2ºT), Fred (Abel Hernández - 18'/2ºT) e Gabriel Teixeira (Luiz Henrique - 30'/2ºT). Técnico: Roger Machado.

