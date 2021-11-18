Fluminense perde para o Juventude em noite de pouca inspiração

Fluminense não conseguiu superar o Juventude no Alfredo Jacone Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

Nesta quarta-feira (17), o Juventude venceu o Fluminense por 1 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi, em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileiro. Ainda no primeiro tempo, Vitor Mendes abriu o placar para o mandante, que conseguiu segurar o placar na segunda etapa.

Com dificuldade para criar, o Fluminense começou o jogo controlando a posse de bola. Pelo meio, a equipe tentou suas primeiras investidas. Aos quatro minutos, Calegari arriscou um chute de fora da área, que passou por cima da trave. No lance seguinte, Nonato adiantou e rolou para Lucca, que não teve sucesso na tentativa de cruzamento e deixou o lance para o goleiro Douglas.

O Juventude sentiu o domínio tricolor e ensaiou uma reação. Aos sete minutos, Dawhan experimentou finalizar de longe, mas a bola não ofereceu perigo. Aos 13 minutos, Calegari adiantou a jogada de ataque, que foi cortada por Paulo Henrique. Na sequência, a zaga do Alviverde desviou um lançamento de Marlon para John Kennedy, que estava na área.

Aos 16 minutos, Wescley recebeu de Capixaba e chutou forte, mas Marcos Felipe fez a defesa. Dois minutos depois, Ricardo Bueno aproveitou a cobrança de escanteio para cabecear para Vitor Mendes que, também de cabeça, abriu o placar para o Juventude. Com o gol, o time da casa ganhou confiança e passou a pressionar a saída de bola do Fluminense. Aos 22 minutos, Capixaba aproveitou a sobra na área e levou perigo à meta tricolor. O carioca ainda conseguiu chegar na área em dois momentos seguintes com John Kennedy, mas não havia ninguém para receber.

O Flu foi chegando aos poucos e, aos 30 minutos, Lucca finalizou da entrada da área, mas não teve sucesso. Aos 33 minutos, Guilherme Castilho mandou uma bomba para a meta de Marcos Felipe, mas o goleiro espalmou. Aos 39 minutos, Ricardo Bueno cruzou para Guilherme Castilho finalizar. O lance passou sobre a trave do Tricolor. Aos 40, Lucca se adiantou na área e tentou cruzar para Caio Paulista, mas Douglas estava atento e afastou o perigo. No último minuto da primeira etapa, Marcos Felipe brilhou ao fazer três defesas em sequência, após cobrança de falta e dois rebotes do Juventude.

SEGUNDO TEMPO

​Com a vantagem, o Juventude voltou do intervalo determinado, e pressionou o adversário. Aos dois minutos, Wescley rolou para Ricardo Bueno, que finalizou forte. A bola desviou na defesa tricolor e terminou nas mãos de Marcos Felipe. Aos sete minutos, Ricardo Bueno tentou alcançar Wescley com um cruzamento, mas o lance foi afastado pela zaga.

Depois da pressão inicial, o jogo esfriou. Foi somente aos 15 minutos que a emoção voltou, quando Jadson finalizou perto do travessão em um rebote. No lance seguinte, Guilherme Castilho também tentou ampliar a vantagem, e teve o chute desviado pelo zagueiro Nino. Aos 17 minutos, Vitor Mendes saiu da marcação de Calegari e cabeceou para o gol, mas falhou na pontaria.

O Juventude seguiu dominando a segunda etapa do jogo. Aos 23 minutos, Guilherme Castilho invadiu a área, mas sofreu o corte de Nino. A equipe reclamou de pênalti, alegando toque de mão, mas a arbitragem não marcou. O Tricolor seguiu com dificuldades para quebrar a primeira linha adversária, e só conseguiu se defender durante os primeiros 30 minutos do segundo tempo.