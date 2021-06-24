Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fluminense perde para o Cuiabá e segue sem vencer no Brasileirão de Aspirantes

Tricolor foi derrotado por 1 a 0 fora de casa e caiu pra penúltima colocação do Grupo D da competição sub-23...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jun 2021 às 19:17

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 19:17

Crédito: Daniel Perpetuo/Fluminense FC
O Fluminense continua sem vitórias no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Nesta quinta-feira, o time visitou o Cuiabá e perdeu por 1 a 0, sofrendo a segunda derrota em três jogos. O gol que definiu o confronto foi marcado por Jadson ainda no primeiro tempo.
+ ATUAÇÕES: Fluminense joga mal e sofre primeira derrota no Brasileiro; Roger fica entre as piores notas
O único ponto conquistado pelo Flu foi no empate por 1 a 1 com o Grêmio, na estreia, no Rio de Janeiro. Houve ainda uma derrota para o Juventude, fora de casa, por 1 a 0. Por isso, a equipe de Ailton Ferraz está na penúltima colocação do Grupo D.
O grupo do Fluminense tem Fortaleza, CRB, Bahia, Santos, Avaí, Red Bull Bragantino e Coritiba. Os times enfrentam os clubes de chaves opostas em turno único na primeira fase. Os quatro melhores de cada grupo avançam para a segunda fase, em que as equipes são divididas em dois quadrangulares. Os dois melhores da cada quadrangular se classificam para a terceira fase, disputada em mata-mata.
Veja a tabela do Brasileirão
Na próxima rodada, o Fluminense volta a jogar em casa, contra o Corinthians. A partida será às 15h, em Laranjeiras.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados