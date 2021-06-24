Fluminense perde para o Cuiabá e segue sem vencer no Brasileirão de Aspirantes

Crédito: Daniel Perpetuo/Fluminense FC

O Fluminense continua sem vitórias no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Nesta quinta-feira, o time visitou o Cuiabá e perdeu por 1 a 0, sofrendo a segunda derrota em três jogos. O gol que definiu o confronto foi marcado por Jadson ainda no primeiro tempo.

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O único ponto conquistado pelo Flu foi no empate por 1 a 1 com o Grêmio, na estreia, no Rio de Janeiro. Houve ainda uma derrota para o Juventude, fora de casa, por 1 a 0. Por isso, a equipe de Ailton Ferraz está na penúltima colocação do Grupo D.

O grupo do Fluminense tem Fortaleza, CRB, Bahia, Santos, Avaí, Red Bull Bragantino e Coritiba. Os times enfrentam os clubes de chaves opostas em turno único na primeira fase. Os quatro melhores de cada grupo avançam para a segunda fase, em que as equipes são divididas em dois quadrangulares. Os dois melhores da cada quadrangular se classificam para a terceira fase, disputada em mata-mata.

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