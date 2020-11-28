AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense perde nos pênaltis para o Fortaleza e é eliminado do Brasileiro Feminino A2
futebol

Fluminense perde nos pênaltis para o Fortaleza e é eliminado do Brasileiro Feminino A2

Tricolor carioca perde por 1 a 0 no tempo normal, desperdiça duas penalidades e dá adeus à competição nas oitavas de final...

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 17:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 nov 2020 às 17:40
Crédito: Divulgação/Fluminense F.C
Após a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o Fluminense perdeu para Fortaleza pelo mesmo placar, neste sábado, e foi eliminado Brasileirão Feminino A2 na decisão por pênaltis. No tempo normal, Joelma marcou o gol do Tricolor do Pici, que avança às quartas de final do torneio.
+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro e simule resultadosO adversário do Fortaleza na próxima fase será o Bahia, que eliminou o Athletico-PR nas oitavas de final, com um placar agregado de 4 a 1. As quartas de final do Brasileirão Feminino Série A2 estão previstas para os finais de semana de 6 e 13 de dezembro.
Vale lembrar que os quatro clubes semifinalistas garantem o acesso à Série A1 do Brasileirão Feminino em 2021. Iranduba, Audax-SP, Ponte Preta e Vitória foram rebaixados da elite e irão disputar a A2 no próximo ano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como falar sobre pobreza e desigualdade com as crianças
Imagem de destaque
Caminhoneiro foge após acidente com picape na BR 101 em Pedro Canário
Imagem de destaque
5 dicas para reduzir as dores musculares e articulares durante o inverno

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados