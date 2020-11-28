Fluminense perde nos pênaltis para o Fortaleza e é eliminado do Brasileiro Feminino A2

Crédito: Divulgação/Fluminense F.C

Após a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o Fluminense perdeu para Fortaleza pelo mesmo placar, neste sábado, e foi eliminado Brasileirão Feminino A2 na decisão por pênaltis. No tempo normal, Joelma marcou o gol do Tricolor do Pici, que avança às quartas de final do torneio.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro e simule resultadosO adversário do Fortaleza na próxima fase será o Bahia, que eliminou o Athletico-PR nas oitavas de final, com um placar agregado de 4 a 1. As quartas de final do Brasileirão Feminino Série A2 estão previstas para os finais de semana de 6 e 13 de dezembro.