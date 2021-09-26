Fluminense perde Martinelli para jogo com o Santos no Brasileirão

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense FC

O Fluminense terá um desfalque confirmado para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Martinelli levou o terceiro cartão amarelo e não participa do jogo contra o Santos, no domingo, às 18h15, na Vila Belmiro. O jovem foi reserva na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, mas entrou no segundo tempo.

Martinelli vinha sendo titular absoluto, mas perdeu a posição para Nonato na partida deste domingo, do Brasileirão. Ele, porém, entrou em campo no intervalo após Yago sentir uma pancada.

Veja a tabela do Brasileirão