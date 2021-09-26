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futebol

Fluminense perde Martinelli para jogo com o Santos no Brasileirão

Jovem levou o terceiro cartão amarelo e será desfalque para Marcão no próximo domingo, na Vila Belmiro...

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 18:11

LanceNet

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Publicado em 

26 set 2021 às 18:11
Crédito: Lucas Merçon / Fluminense FC
O Fluminense terá um desfalque confirmado para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Martinelli levou o terceiro cartão amarelo e não participa do jogo contra o Santos, no domingo, às 18h15, na Vila Belmiro. O jovem foi reserva na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, mas entrou no segundo tempo.
Martinelli vinha sendo titular absoluto, mas perdeu a posição para Nonato na partida deste domingo, do Brasileirão. Ele, porém, entrou em campo no intervalo após Yago sentir uma pancada.
Veja a tabela do Brasileirão
​Com o resultado, o Flu chega a 32 pontos e segue na oitava posição, um atrás do Corinthians, que abre o G6. Na próxima rodada, a equipe de Marcão joga fora de casa e retorna ao Maracanã para encarar o Fortaleza na outra quarta-feira, dia 6.

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