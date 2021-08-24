Fluminense perde Luiz Henrique e Abel Hernández para a próxima rodada do Brasileirão

O empate por 1 a 1 com o Atlético-MG acabou saindo amargo para o Fluminense, que teve a chance de matar a partida. No entanto, há também duas más notícias. Os atacantes Luiz Henrique e Abel Hernández levaram o terceiro cartão amarelo e estão fora da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Bahia, na próxima segunda-feira, no Maracanã.
+ Gestão Mário Bittencourt chega a 28 reforços e cinco técnicos no Fluminense; veja a lista
O jovem vem sendo titular na equipe com a ausência de Caio Paulista, que está voltando de lesão e deve atuar na próxima partida. Já Abel entrou no lugar de Fred no intervalo após o camisa 9 sentir uma pancada no joelho já no final do primeiro tempo do confronto em São Januário.
Os dois, porém, ficam disponíveis para a próxima partida do Tricolor na Copa do Brasil, novamente contra o Atlético-MG, pela ida das quartas de final. O duelo será na quinta-feira, às 21h30, no Estádio Nilton Santos.
Com o resultado, o Fluminense chega aos 18 pontos no Brasileirão, mas cai para a 16ª posição, apenas dois pontos a frente do Grêmio, que abre a zona de rebaixamento.