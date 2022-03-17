Fluminense perde David Braz e Nino para a estreia na fase de grupos da Sul-Americana

O Fluminense acabou eliminado da Libertadores após uma dura derrota para o Olimpia (PAR) por 2 a 0 (e posteriormente nos pênaltis) no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Mas cair na terceira fase deu ao Tricolor o direito de disputar a Copa Sul-Americana. O técnico Abel Braga, porém, já sabe que terá dois problemas na zaga por suspensão. David Braz recebeu o terceiro cartão amarelo e Nino foi expulso.David Braz recebeu o amarelo em um lance onde reclamou de ter sido agredido e, mesmo assim, punido pelo árbitro. Já o lance de Nino também gerou críticas dos tricolores, já que o zagueiro recebeu uma falta segundos antes de perder a bola e precisar parar o adversário. Como era o último homem, acabou levando o vermelho.
O sorteio da fase de grupos acontece no próximo dia 25 de março. A fase de grupos tem previsão de início no começo de abril. Além dos times já classificados, o torneio ainda aguarda os terceiros lugares da Libertadores para iniciar a disputa, que termina em outubro.
Agora, o Flu volta as atenções para o Campeonato Carioca, onde faz o primeiro jogo da semifinal na próxima segunda-feira, às 20h, contra o Botafogo no Estádio Nilton Santos. Por ter caído na terceira fase, o Fluminense vai disputar a Copa Sul-Americana, enquanto o Olimpia entra na fase de grupos da Libertadores.