Fluminense perde David Braz e Nino para a estreia na fase de grupos da Sul-Americana

O Fluminense acabou eliminado da Libertadores após uma dura derrota para o Olimpia (PAR) por 2 a 0 (e posteriormente nos pênaltis) no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Mas cair na terceira fase deu ao Tricolor o direito de disputar a Copa Sul-Americana. O técnico Abel Braga, porém, já sabe que terá dois problemas na zaga por suspensão. David Braz recebeu o terceiro cartão amarelo e Nino foi expulso.David Braz recebeu o amarelo em um lance onde reclamou de ter sido agredido e, mesmo assim, punido pelo árbitro. Já o lance de Nino também gerou críticas dos tricolores, já que o zagueiro recebeu uma falta segundos antes de perder a bola e precisar parar o adversário. Como era o último homem, acabou levando o vermelho.