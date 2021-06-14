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futebol

Fluminense paga salários de maio a jogadores e funcionários e fica em dia

Valores venceram no quinto dia útil do mês e clube consegue se manter sem dívidas nos últimos meses
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LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2021 às 18:32

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 18:32

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Fluminense iniciou, nesta segunda-feira, o pagamento dos salários relativos a maio a jogadores e funcionários. Com isso, o clube volta a ficar em dia. A folha havia vencido no quinto dia útil deste mês. Alguns atletas também vão receber os direitos de imagem, já que nem todos ganham este tipo de remuneração. A informação foi dada inicialmente pelo "ge".
> ATUAÇÕES: Autores dos gols da reação do Fluminense, Caio e Abel são destaques; Marcos Felipe tem pior nota
O clube tem conseguido manter os vencimentos em dia neste ano, apesar de alguns dias de atraso. Em abril, o Fluminense conseguiu ficar em dia pela primeira vez desde 2018.
Veja a tabela do Campeonato Brasileiro
Para esta temporada, o Fluminense espera um alívio no caixa com a participação na Libertadores e na Copa do Brasil. Por ter ido à fase de grupos do torneio continental, o Tricolor já embolsou 1 milhão de dólares a cada jogo como mandante. Ou seja, algo na casa dos R$ 16,9 milhões. Além disso, somou mais US$ 1,05 milhão de dólares (cerca de R$ 5,5 milhões na cotação atual) pela vaga nas oitavas.
Outra quantia que entra na conta é da Copa do Brasil, com a classificação às oitavas após eliminar o Red Bull Bragantino. O clube embolsou R$ 2,7 milhões de premiação.

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