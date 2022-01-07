Fluminense paga salários de dezembro a jogadores e funcionários; parte do 13º fica em aberto

O Fluminense se manteve parcialmente em dia com jogadores e funcionários ao acertar os salários referentes a dezembro nesta sexta-feira, fato revelado pelo presidente Mário Bittencourt em entrevista coletiva no CT Carlos Castilho. O presidente ainda explicou que o clube pagou apenas um terço do valor do 13º e pretende parcelar o que resta. Há ainda a dívida do terço adicional das férias de 2019 para 2020.- Acabamos de pagar o salário de dezembro, que vence em janeiro. A folha salarial de todos do clube e direitos de imagem estão em dia. Pagamos um terço do 13º agora e o restante queremos pagar em duas parcelas - explicou.

Em meio a diversas contratações, um dos fatores que complicou foi a perda dos valores de transmissão de TV do Campeonato Carioca, que entrariam nos primeiros meses do ano, mas acabaram após a rescisão com a Globo em 2021.