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Fluminense paga salários de dezembro a jogadores e funcionários; parte do 13º fica em aberto

Mário Bittencourt falou sobre a dificuldade da reta final do ano e exaltou salários em dia  no clube ao longo de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2022 às 13:59

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 13:59

O Fluminense se manteve parcialmente em dia com jogadores e funcionários ao acertar os salários referentes a dezembro nesta sexta-feira, fato revelado pelo presidente Mário Bittencourt em entrevista coletiva no CT Carlos Castilho. O presidente ainda explicou que o clube pagou apenas um terço do valor do 13º e pretende parcelar o que resta. Há ainda a dívida do terço adicional das férias de 2019 para 2020.- Acabamos de pagar o salário de dezembro, que vence em janeiro. A folha salarial de todos do clube e direitos de imagem estão em dia. Pagamos um terço do 13º agora e o restante queremos pagar em duas parcelas - explicou.
Em meio a diversas contratações, um dos fatores que complicou foi a perda dos valores de transmissão de TV do Campeonato Carioca, que entrariam nos primeiros meses do ano, mas acabaram após a rescisão com a Globo em 2021.
- Durante 2021 quitamos todos os meses e ficamos minimamente em dia. Nos últimos anos no Brasil os meses tem 120 dias, os clubes ficam meses sem pagar. O mês de dezembro é pesado porque se paga o mês e o 13º, a folha custa o dobro. Parte da remuneração dos atletas é CLT. Em 5 de dezembro pagamos o salário de novembro, em dia. Em dezembro, dia 20, temos que pagar o 13º e em 5 de janeiro a outra folha. O contrato de televisão caiu e perdemos a receita do Carioca, praticamente não temos cota nenhuma de TV nos primeiros meses do ano. Em 2021 conseguimos pela rescisão do Estadual.

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