Fluminense paga salários de agosto a jogadores e funcionários

O Fluminense realizou, nesta quinta-feira, o pagamento dos salários referentes a agosto a jogadores e funcionários. O quinto dia útil de setembro foi na última quarta. Assim, o clube fica sem vencimentos em aberto na CLT. Com relação aos direitos de imagem, os valores deste mês ainda não foram quitados.
O clube tem conseguido manter os vencimentos em dia ou próximo disso, com alguns dias de atraso, ao longo deste ano. Em abril, o Fluminense conseguiu ficar sem dívidas com os funcionários e atletas pela primeira vez desde 2018.
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Para esta temporada, o Fluminense esperava um alívio no caixa com a participação na Libertadores e na Copa do Brasil. Na competição continental, onde a equipe foi eliminada, o clube embolsou cerca de R$ 5,5 milhões pela vaga nas quartas e aproximadamente R$ 16 milhões pela fase de grupos.
Já na Copa do Brasil, com a classificação às oitavas após eliminar o Red Bull Bragantino foram R$ 2,7 milhões de premiação, além de mais R$ 3,45 milhões por derrubar o Criciúma nas oitavas. A equipe enfrenta o Atlético-MG na próxima quarta-feira por vaga na semifinal.