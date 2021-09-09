Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fluminense paga salários de agosto a jogadores e funcionários

Clube atrasou apenas um dia do pagamento a todos; direitos de imagem ainda tem o mês de agosto em aberto...

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 15:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 set 2021 às 15:22
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense realizou, nesta quinta-feira, o pagamento dos salários referentes a agosto a jogadores e funcionários. O quinto dia útil de setembro foi na última quarta. Assim, o clube fica sem vencimentos em aberto na CLT. Com relação aos direitos de imagem, os valores deste mês ainda não foram quitados.
O clube tem conseguido manter os vencimentos em dia ou próximo disso, com alguns dias de atraso, ao longo deste ano. Em abril, o Fluminense conseguiu ficar sem dívidas com os funcionários e atletas pela primeira vez desde 2018.
Veja a tabela do Brasileirão
Para esta temporada, o Fluminense esperava um alívio no caixa com a participação na Libertadores e na Copa do Brasil. Na competição continental, onde a equipe foi eliminada, o clube embolsou cerca de R$ 5,5 milhões pela vaga nas quartas e aproximadamente R$ 16 milhões pela fase de grupos.
Já na Copa do Brasil, com a classificação às oitavas após eliminar o Red Bull Bragantino foram R$ 2,7 milhões de premiação, além de mais R$ 3,45 milhões por derrubar o Criciúma nas oitavas. A equipe enfrenta o Atlético-MG na próxima quarta-feira por vaga na semifinal.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados