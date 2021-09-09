Fluminense paga salários de agosto a jogadores e funcionários

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O Fluminense realizou, nesta quinta-feira, o pagamento dos salários referentes a agosto a jogadores e funcionários. O quinto dia útil de setembro foi na última quarta. Assim, o clube fica sem vencimentos em aberto na CLT. Com relação aos direitos de imagem, os valores deste mês ainda não foram quitados.

O clube tem conseguido manter os vencimentos em dia ou próximo disso, com alguns dias de atraso, ao longo deste ano. Em abril, o Fluminense conseguiu ficar sem dívidas com os funcionários e atletas pela primeira vez desde 2018.

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Para esta temporada, o Fluminense esperava um alívio no caixa com a participação na Libertadores e na Copa do Brasil. Na competição continental, onde a equipe foi eliminada, o clube embolsou cerca de R$ 5,5 milhões pela vaga nas quartas e aproximadamente R$ 16 milhões pela fase de grupos.