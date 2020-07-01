Fluminense paga salários de abril a jogadores e tem apenas maio aberto

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense cumpriu o segundo dos três meses de acordo salarial com os jogadores durante a pandemia do novo coronavírus. Na terça-feira, a diretoria efetuou o pagamento de 50% do salário de abril, que será pago de forma integral por ter sido o período de férias. Não houve a redução, mas os outros 50% vão ser quitados até dezembro.

Os funcionários também receberam esses 50% de pagamento, mas não entram no acordo e ainda aguardam a outra metade.

Com isso, a única pendência com o elenco pela CLT passa a ser o salário de maio. No acordo, esse mês terá 25% de desconto. A remuneração de junho vencerá no quinto dia útil deste mês, ou seja, no dia 7. Há ainda pendências de direitos de imagem desde dezembro, que no acordo foi dado um prazo até o final do ano para o pagamento.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o zagueiro Nino elogiou o presidente Mário Bittencourt e minimizou o impacto dos atrasos.