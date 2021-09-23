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futebol

Fluminense paga direitos de imagem de agosto e fica em dia com jogadores

Clube pagou a CLT no início do mês, mas ainda tinha em aberto com alguns jogadores o restante dos vencimentos...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 14:40

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2021 às 14:40
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense efetuou, nesta quarta-feira, o pagamento dos direitos de imagem referentes ao mês de agosto que ainda estavam pendentes. Com isso, o clube está em dia com todo seu quadro, entre atletas e funcionários. O Tricolor já havia acertado no início do mês os valores referentes à CLT com apenas um dia de atraso.
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Vale lembrar que apenas uma parte do elenco recebe esses valores. Setembro vence apenas no dia 7 de outubro, o quinto dia útil do mês que vem. A notícia acontece no dia em que o Flu espera acertar a contratação de Daniel Alves, que tem altos vencimentos.
O clube tem conseguido manter os vencimentos em dia ou próximo disso, com alguns dias de atraso, ao longo deste ano. Em abril, o Fluminense conseguiu ficar sem dívidas com os funcionários e atletas pela primeira vez desde 2018. Para esta temporada, o Fluminense esperava um alívio no caixa com a participação na Libertadores e na Copa do Brasil. Na competição continental, onde a equipe foi eliminada, o clube embolsou cerca de R$ 5,5 milhões pela vaga nas quartas e aproximadamente R$ 16 milhões pela fase de grupos.
Já na Copa do Brasil, com a classificação às oitavas após eliminar o Red Bull Bragantino foram R$ 2,7 milhões de premiação, além de mais R$ 3,45 milhões por derrubar o Criciúma nas oitavas. A equipe acabou caindo para o Atlético-MG nas quartas de final.

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