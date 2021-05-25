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futebol

Fluminense paga abril e coloca salários em dia antes da Libertadores

Tricolor entra em campo nesta terça-feira pela última rodada da fase de grupos, diante do River Plate, na Argentina...
LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2021 às 18:30

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 18:30

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Horas antes da partida contra o River Plate às 19h15 (de Brasília) no Monumental de Núñez, valendo vaga nas oitavas de final da Libertadores, o Fluminense pagou a folha salarial e os direitos de imagem do mês de abril. Com isso, o clube fica em dia com os jogadores e os funcionários. A informação foi dada inicialmente pelo "ge".
O salário venceu no quinto dia útil deste mês, mas era a única quantia em aberto do Flu. Para esta temporada, o Fluminense espera um alívio no caixa com a participação na Libertadores e na Copa do Brasil. Por ter ido à fase de grupos do torneio continental, o Tricolor já embolsará 1 milhão de dólares a cada jogo como mandante. Ou seja, algo na casa dos R$ 16,9 milhões, avançando ou não.
Para se classificar às oitavas de final, o Flu precisa de uma vitória simples diante do River. Se perder, vai depender de um tropeço do Junior Barranquilla contra o Santa Fé. Veja aqui todos os cenários para a classificação e a escalação de Roger Machado, com quatro novidades.

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