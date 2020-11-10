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futebol

Fluminense paga 30% do salário de setembro a jogadores e funcionários

Clube agora deve os 70% restantes, além do mês de outubro e direitos de imagem de agosto, setembro e outubro aos atletas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 nov 2020 às 14:33

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 14:33

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense acertou, na última segunda-feira, 30% do salário da CLT de setembro com jogadores e funcionários. Com isso, agora ficam em aberto os 70% restantes, além dos valores integrais de outubro. Com a parte dos atletas que recebe direitos de imagem, o Flu ainda deve os meses de agosto, setembro e outubro.
A prioridade do clube será acertar a dívida que tem com todos até o fim deste ano. Pelo combinado feito quando houve redução salarial, o Fluminense precisaria fechar 2020 com os salários em dia, sob risco de ter o acordo cancelado.
O pagamento em parcelas tem sido uma prática comum na gestão de Mário Bittencourt, que opta por fazer desta forma ao invés de deixar os funcionários sem nada. Esta diretoria assumiu o cargo em junho de 2019 com dois meses e meio de atrasos.

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