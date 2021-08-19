Fluminense oficializa a contratação de Jhon Arias até agosto de 2025

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O Fluminense oficializou na noite desta quarta-feira a contratação do meio-campista Jhon Arias, que pertencia ao Patriotas e estava emprestado ao Independiente Santa Fe, ambos clubes da Colômbia. O jogador assina contrato em definitivo até agosto de 2025. O Tricolor vai desembolsar 600 mil dólares (R$ 3,1 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos.

Veja todos os confrontos da LibertadoresArias chegou ao Rio de Janeiro na segunda-feira para realizar exames e assinar o novo vínculo. Ele estava participando de uma semana de treinos em Bogotá, na Colômbia, com a seleção nacional até a última semana. Esta foi sua primeira convocação.

- Queria deixar uma saudação aos torcedores do Fluminense. Agradecer desde já pelo apoio que demonstraram a mim desde o momento em que começaram os rumores da minha possível chegada, pelo recebimento. Espero que o meu sucesso aqui seja o que esperam. Vou dar o melhor de mim para conquistar muitos títulos e todos os objetivos possíveis - disse ao site oficial.Aos 23 anos, o jogador não fica disponível para as quartas de final da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil (EQU), mas pode ser inscrito caso o Flu avance para a semifinal. Ele jogou apenas a fase de grupos pelo Santa Fe, quando enfrentou o clube carioca, e costuma atuar mais pelas pontas.

- Me parece que o Fluminense tem um grande elenco. Quando eu era jovem, via muito Ganso, Fred... São jogadores top, de um grande nível. Também conheço os grandes talentos que o Fluminense tem. Um clube que tem uma ótima base, um grande nome. Já os enfrentei e sei o potencial que tem, tanto os jogadores experientes, quanto os jovens - concluiu.