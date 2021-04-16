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futebol

Fluminense oficializa a contratação de Abel Hernández até o fim de 2021

Uruguaio rescindiu com o Internacional na última quarta-feira e já se apresentou no CT Carlos Castilho para passar por testes físicos
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Publicado em 16 de Abril de 2021 às 14:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 abr 2021 às 14:55
Crédito: Divulgação/Fluminense
Às vésperas da estreia na Libertadores, o Fluminense anunciou oficialmente a contratação do atacante Abel Hernández, ex-Internacional, nesta sexta-feira. O uruguaio, que rescindiu amigavelmente com o Colorado na quarta, assina sem custos um até o final de 2021, com cláusula de renovação para 2022. O jogador já esteve presente no CT Carlos Castilho na última quinta para realizar testes físicos e assinar o contrato.
> Fred alcança a marca de 400 gols na carreira. Relembre os mais importantes com a camisa do Fluminense
O vínculo do atleta, inclusive, já foi registrado no início do dia no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Ele é o terceiro do "pacotão" de reforços para a Libertadores a ser anunciado depois de Manoel e Cazares. O Fluminense também acertou com Samuel Xavier e Wellington, há mais tempo com o grupo, além de David Braz e Raúl Bobadilla. Veja a tabela completa da Libertadores
- Estou muito, muito feliz de chegar a uma equipe tão grande como o Fluminense, que tem um grande time e um grande treinador. Também terei a oportunidade de jogar a Copa Libertadores, que para um jogador é sempre importante - disse, ao site oficial, antes de elogiar Fred:
- Todos nós conhecemos o Fred. Sabemos que ele é um goleador nato, um jogador excepcional que tem uma grande carreira. Chegou, há pouco, a 400 gols, que são muitíssimos e mostra a qualidade que ele tem e o jogador que ele é. Agora posso me encontrar com ele. Vamos disputar posição, mas creio que podemos fazer uma boa dupla de atacantes. Eu vim aqui para somar à equipe - completou.
Além do Internacional, na América do Sul o uruguaio já defendeu as cores do Peñarol (URU) e Central Español (URU). No entanto, foi na Europa que Abel alcançou seu auge. Pelo velho continente, o atleta chegou a defender o Palermo (ITA) por seis temporadas e o Hull City (ING) por quatro. Ele atuou ainda por um ano no CSKA Moscou (RUS) e no Al Ahli (QAT).
No Flu, o uruguaio terá a concorrência de Fred, hoje titular absoluto, além de John Kennedy, Samuel e Bobadilla, que ainda não foi anunciado.

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