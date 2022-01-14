Fluminense oficializa a chegada do lateral Cris Silva

O Fluminense aumentou sua lista de contratações para a temporada na qual retornará à Copa Libertadores. Na tarde desta sexta-feira (14), o Tricolor das Laranjeiras oficializou a chegada do lateral-esquerdo Cris Silva. O jogador de 28 anos assinou vínculo até o fim de 2024. Em suas primeiras palavras como jogador tricolor, o atleta, que foi "rebatizado" com o nome de Cris Silva, falou sobre o acerto.