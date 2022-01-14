Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fluminense oficializa a chegada do lateral Cris Silva

Lateral de 28 anos defenderá o Tricolor das Laranjeiras até o fim de 2024...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jan 2022 às 15:30

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 15:30

O Fluminense aumentou sua lista de contratações para a temporada na qual retornará à Copa Libertadores. Na tarde desta sexta-feira (14), o Tricolor das Laranjeiras oficializou a chegada do lateral-esquerdo Cris Silva. O jogador de 28 anos assinou vínculo até o fim de 2024. Em suas primeiras palavras como jogador tricolor, o atleta, que foi "rebatizado" com o nome de Cris Silva, falou sobre o acerto.
Antes da confirmação em definitivo, uma gafe colocou seu vídeo de apresentação no ar por alguns minutos na Flu TV. Contudo, logo o conteúdo foi removido.
Cris Silva será o sétimo reforço do Tricolor das Laranjeiras para a temporada. O clube também oficializou as chegadas do volante Felipe Melo, dos atacantes Willian Bigode e Germán Cano, do também lateral Mario Pineida, do zagueiro David Duarte e do meia Nathan.
Crédito: LateralcomacamisatricolornoCTCarlosCastilho(Divulgação/Fluminense

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde
Imagem de destaque
Batidas da fé: a força dos tambores do congo na Festa da Penha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados