Fluminense oficializa a chegada do lateral Cris Silva

O Fluminense aumentou sua lista de contratações para a temporada na qual retornará à Copa Libertadores. Na tarde desta sexta-feira (14), o Tricolor das Laranjeiras oficializou a chegada do lateral-esquerdo Cris Silva. O jogador de 28 anos assinou vínculo até o fim de 2024. Em suas primeiras palavras como jogador tricolor, o atleta, que foi "rebatizado" com o nome de Cris Silva, falou sobre o acerto.
Antes da confirmação em definitivo, uma gafe colocou seu vídeo de apresentação no ar por alguns minutos na Flu TV. Contudo, logo o conteúdo foi removido.
Cris Silva será o sétimo reforço do Tricolor das Laranjeiras para a temporada. O clube também oficializou as chegadas do volante Felipe Melo, dos atacantes Willian Bigode e Germán Cano, do também lateral Mario Pineida, do zagueiro David Duarte e do meia Nathan.