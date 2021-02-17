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Fluminense: Nenê tira onda com Fred em bastidores da vitória contra o Ceará: 'Deu sorte ficar em casa'

Centroavante teve problema físico na coxa direita e teve que desfalcar o Tricolor; imagens mostram festa dos jogadores no vestiário...
LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 14:32

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 14:32

Já classificado para a Libertadores antes de entrar em campo, o Fluminense se manteve firma na briga por uma vaga na fase de grupos após a vitória por 3 a 1 contra o Ceará, no último domingo. O resultado fez com que o vestiário ficasse em clima de festa, com direito a trote em Samuel e uma zoeira com Fred em uma videochamada. O centroavante sentiu um problema na coxa direita e foi desfalque.
> Pode sonhar com mais? Relembre as campanhas do Fluminense na Libertadores
– Ei, continua aí, hein? Os dois atacantes fizeram gol. Deu sorte ficar em casa. Mudou para "grau 2", hein? – brincou Nenê, aumentando a gravidade da lesão de Fred.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
Outro momento que chamou atenção foi o trote com Samuel, repetindo o que já havia acontecido com John Kennedy há duas partidas. O atacante quase se livrou de ter a cabeça raspada depois de acabar a bateria da máquina, mas utilizaram outra. Os dois jovens competiram para ver quem estava "mais feio".

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