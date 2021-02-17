Fluminense: Nenê tira onda com Fred em bastidores da vitória contra o Ceará: 'Deu sorte ficar em casa'

Já classificado para a Libertadores antes de entrar em campo, o Fluminense se manteve firma na briga por uma vaga na fase de grupos após a vitória por 3 a 1 contra o Ceará, no último domingo. O resultado fez com que o vestiário ficasse em clima de festa, com direito a trote em Samuel e uma zoeira com Fred em uma videochamada. O centroavante sentiu um problema na coxa direita e foi desfalque.

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– Ei, continua aí, hein? Os dois atacantes fizeram gol. Deu sorte ficar em casa. Mudou para "grau 2", hein? – brincou Nenê, aumentando a gravidade da lesão de Fred.

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