Fluminense negocia o empréstimo de Fernando Pacheco ao Bahia

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Em recuperação de uma lesão e com pouco espaço no elenco, o peruano Fernando Pacheco pode deixar o Fluminense. O clube conversa com o Bahia para emprestar o jogador até o fim da temporada, com opção de compra fixada. A informação foi dada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo LANCE!. O que trava a negociação neste momento é a situação médica do atacante, que é leve, mas a equipe baiana gostaria de ter o jogador de imediato.

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A lesão é na coxa esquerda, grau 1, e poderia atrapalhar o negócio. O jogador está em transição no Fluminense, mas o Bahia queria tê-lo já para as disputas da Copa do Nordeste e da Sul-Americana. As inscrições para a primeira terminam no último dia útil anterior ao início da segunda fase, ou seja, já nesta sexta-feira, já que a rodada começa no sábado. Já no torneio continental, o clube pode enviar os nomes até o próximo sábado.

Uma mudança de cenário seria considerada positiva para Pacheco, que não conseguiu se firmar no Tricolor desde que foi contratado junto ao Sporting Cristal no começo de 2020. Ele, assim como Michel Araújo, que está de saída para o time de Odair Hellmann nos Emirados Árabes, foram os investimentos feitos pelo Flu na última temporada.

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