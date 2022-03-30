Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fluminense negocia empréstimo de Gabriel Teixeira com o Grêmio

Atacante de 20 anos está próximo de ser emprestado ao Grêmio, que busca reforços para a Série B; jovem viveu bom momento sob o comando de Roger Machado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2022 às 20:30

Publicado em 30 de Março de 2022 às 20:30

Após ter a transferência cancelada na última janela, Gabriel Teixeira está novamente perto de deixar o Fluminense. O Grêmio sinalizou interesse no empréstimo do atacante, e o vê como possível opção de compra. As conversas para discutir os detalhes tem caminhado bem e uma nova rodada de tratativas deve ser feita nesta quinta-feira. A informação foi divulgada pelo site "Goal" e confirmada pelo LANCE!A nova etapa de conversas pode definir o empréstimo de Gabriel, mas o jogador também tem outros interessados. Sob o comando de Roger Machado em 2020, ele viveu um bom momento e conquistou a titularidade por um período. O atacante é pensado para ser um dos reforços da equipe para disputar a Série B.
Gabriel Teixeira foi formado em Xerém, e subiu para o profissional na última temporada. O jovem se destacou por um tempo, mas lesões na coxa atrapalharam a sua sequência no Flu. Em janeiro, ele chegou a ter a saída para o Al Wasl, comandado por Odair Hellman, confirmada. Porém, a negociação não foi para a frente porque o atacante foi reprovado em exames médicos.
Crédito: GabrielTeixeirasubiuparaoprofissionaldoFluminenseem2021(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados