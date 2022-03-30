Fluminense negocia empréstimo de Gabriel Teixeira com o Grêmio

Após ter a transferência cancelada na última janela, Gabriel Teixeira está novamente perto de deixar o Fluminense. O Grêmio sinalizou interesse no empréstimo do atacante, e o vê como possível opção de compra. As conversas para discutir os detalhes tem caminhado bem e uma nova rodada de tratativas deve ser feita nesta quinta-feira. A informação foi divulgada pelo site "Goal" e confirmada pelo LANCE!A nova etapa de conversas pode definir o empréstimo de Gabriel, mas o jogador também tem outros interessados. Sob o comando de Roger Machado em 2020, ele viveu um bom momento e conquistou a titularidade por um período. O atacante é pensado para ser um dos reforços da equipe para disputar a Série B.