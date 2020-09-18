Fluminense não terá Dodi, Michel Araújo e Nenê contra o Sport

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC

Como Odair Hellmann já havia indicado após a vitória por 1 a 0 na Copa do Brasil, o Fluminense irá com alguns reservas para o confronto contra o Sport, no domingo. O volante Dodi e os meias Michel Araújo e Nenê não viajam com o elenco neste sábado devido a desgastante sequência de jogos e vão ser poupados em decisão conjunta entre comissão técnica e a preparação física, a fisiologia e o departamento médico.

Com isso, Odair terá algumas caras novas entre os relacionados. Além do goleiro João Lopes, que se soma a Muriel e Marcos Felipe, os volantes Martinelli e Nascimento foram convocados para esta viagem. O grupo ainda conta com os recém relacionados André, Daniel e Luan, todos da base.

Como desfalques, o treinador não poderá contar também com Fred, que completa os 10 dias do protocolo da Covid-19 exatamente no domingo e não teria tempo hábil para chegar a Recife em condições de jogo. Além dele, Caio Paulista (fratura na mão direita) e Frazan (início dos treinos com bola) estão fora. Digão (lesão na coxa esquerda) e Yuri (pubalgia) também devem ficar no Rio de Janeiro.