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futebol

Fluminense não terá Dodi, Michel Araújo e Nenê contra o Sport

Odair Hellmann vai poupar o trio pensando já no jogo de volta da Copa do Brasil, contra o Atlético-GO; partida do Brasileirão é no domingo...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 17:28

LanceNet

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Publicado em 

18 set 2020 às 17:28
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC
Como Odair Hellmann já havia indicado após a vitória por 1 a 0 na Copa do Brasil, o Fluminense irá com alguns reservas para o confronto contra o Sport, no domingo. O volante Dodi e os meias Michel Araújo e Nenê não viajam com o elenco neste sábado devido a desgastante sequência de jogos e vão ser poupados em decisão conjunta entre comissão técnica e a preparação física, a fisiologia e o departamento médico.
Com isso, Odair terá algumas caras novas entre os relacionados. Além do goleiro João Lopes, que se soma a Muriel e Marcos Felipe, os volantes Martinelli e Nascimento foram convocados para esta viagem. O grupo ainda conta com os recém relacionados André, Daniel e Luan, todos da base.
Como desfalques, o treinador não poderá contar também com Fred, que completa os 10 dias do protocolo da Covid-19 exatamente no domingo e não teria tempo hábil para chegar a Recife em condições de jogo. Além dele, Caio Paulista (fratura na mão direita) e Frazan (início dos treinos com bola) estão fora. Digão (lesão na coxa esquerda) e Yuri (pubalgia) também devem ficar no Rio de Janeiro.
O Fluminense embarca na manhã deste sábado para Recife, onde enfrenta o Sport domingo, na Ilha do Retiro, às 20h30, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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