Fluminense não perde há seis anos para o Madureira; histórico recente em Volta Redonda é desfavorável

O Fluminense começou mal o Campeonato Carioca e, neste domingo, entra em campo tentando deixar uma impressão melhor do que a da estreia. Cercado de expectativa, o time enfrenta o Madureira às 18h, pela segunda rodada da Taça Guanabara. Contra o adversário desta noite, o histórico é amplamente favorável, inclusive com goleadas nos últimos três encontros. A partida tem transmissão em tempo real do LANCE!.No total, são 142 jogos na história entre as equipes, com 101 vitórias do tricolor, 27 empates e 14 derrotas. A última delas em janeiro de 2014, quando o Madureira venceu por 3 a 2 no Estádio Moça Bonita. Desde então, seis triunfos para o Flu e três empates.

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Por outro lado, o palco do jogo não tem trazido boas lembranças ao Fluminense. Na última vez em que foi ao Raulino de Oliveira, o Tricolor acabou goleado pelo Athletico-PR por 4 a 1, de virada. Nos últimos 12 jogos, são quatro vitórias, três derrotas e cinco empates. Entretanto, no histórico geral, o Flu soma 62.76% de aproveitamento.

Volta Redonda, inclusive, pode se tornar a casa do Fluminense durante a Taça Guanabara. A primeira experiência no Luso-Brasileiro acabou sendo negativa e, assim como fez o Flamengo, o Flu também estuda passar os jogos como mandante para o Raulino de Oliveira. O clássico Fla-Flu será lá depois do veto do público ao Mané Garrincha, em Brasília.A indecisão com relação à casa do Fluminense se dá pela reforma do gramado do Maracanã. O processo teve início logo depois do fim do Campeonato Brasileiro, em dezembro, e tem previsão de levar 90 dias. A expectativa inicial é que o estádio esteja disponível para as semifinais do Carioca.

Para preservar os campos de jogo, Botafogo e Vasco dificultaram a liberação do Nilton Santos e de São Januário, respectivamente. O Cruz-Maltino alugará seu estádio apenas para a partida de volta da segunda fase da Libertadores, em 1º de março, contra o Millonarios (COL).

Por ter perdido para o Bangu na estreia, o Fluminense é o atual penúltimo colocado, ainda sem pontos ao lado do Resende. O Tricolor entra em campo neste domingo, às 18h, pela segunda rodada da Taça Guanabara. Neste ano, assim como em 2021, os quatro melhores se classificam para a semifinal do Estadual direto. A Taça Rio é disputada do quinto ao oitavo colocado.