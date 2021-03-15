Fluminense muda reapresentação do elenco principal e não deve ter força máxima contra o Bangu

Crédito: Mailson Santana / Fluminense FC

O Fluminense mudou a data da reapresentação do elenco principal de segunda para a próxima quarta-feira, completando, assim os 10 dias de férias para a maior parte dos jogadores. Assim, o técnico Roger Machado ainda terá à disposição para a partida contra o Bangu, no próximo sábado, pela quarta rodada da Taça Guanabara, apenas o considerado time alternativo.

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O grupo que já vem atuando se reapresenta no CT Carlos Castilho já na terça-feira para iniciar a preparação para a partida e os atletas que seguem de folga serão incorporados na quarta. Essa parte do elenco ainda passará por uma reavaliação, como disse Roger em entrevista coletiva.

- A gente vem conversando bastante a respeito disso. Quarta-feira os jogadores se reapresentam. Houve uma programação distinta que eu ainda não tinha participado, que era ter que esperar uma decisão de Copa do Brasil para trazer os jogadores na iminência de que talvez tivesse que jogar a Pré-Libertadores. Trouxe os jogadores, eles trabalharam quatro ou cinco dias e novamente houve o recesso de mais 10. Na reapresentação a gente vai se deparar com as reais condições desse retorno - explicou.

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Após o término do Campeonato Brasileiro em 25 de fevereiro, o elenco principal do Fluminense ganhou quatro dias de folga, se reapresentando no dia 2 para começar a preparação para caso houvesse necessidade de estrear na segunda fase da Libertadores. Com a vitória do Palmeiras na Copa do Brasil, grande parte dos jogadores ganhou a semana de folga, algo que já era previsto.