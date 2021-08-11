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Fluminense monta moisaco para quartas de final da Libertadores; torcida segue barrada da logística

Gestão do Maracanã divulgou mosaico para jogo entre Fluminense e Barcelona-EQU; Após confusão no estádio, torcedores estão barrados da montagem...

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 19:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 ago 2021 às 19:50
Crédito: Divulgação/Maracanã
Nesta quinta-feira, o Fluminense encara o Barcelona de Guayaquil pelas quartas de final da Libertadores, às 21h30, no Maracanã. Em preparação para o jogo, a diretoria do clube fez um mosaico em homenagem à camisa de 1908, reeditada em 1966, 1969 e 2009, ano em que surgiu o apelido de 'Time de Guerreiros'.
> Rumo à Montevidéu! Confira o chaveamento da Libertadores até a finalApós a confusão entre torcedores no Maracanã durante montagem do mosaico para o jogo contra o Criciúma, o clube suspendeu a logística de materiais das torcidas em partidas no Maracanã. Ainda sem informações sobre o retorno dos tricolores, o Fluminense segue realizando as próprias montagens por tempo indeterminado.
*Estagiária sob a supervisão de Luiza Sá

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