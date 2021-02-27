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Fluminense mira-se no ótimo início de 2021 para manter fôlego sob o comando de Roger Machado

Tricolor das Laranjeiras, que neste ano venceu sete dos 11 jogos que disputou no Brasileiro-2020, confia no equilíbrio para se superar na temporada na qual volta à Libertadores...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

27 fev 2021 às 07:30
Crédito: 'Fizemos um Fluminense com jeito de Fluminense: forte, impositivo, brigando por todas as bolas', recordou Marcão (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
A atitude que o Fluminense demonstrou nos primeiros meses de 2021 torna-se uma referência para a conduta da equipe que está prestes a ser comandada por Roger Machado. Mesmo em meio a altos e baixos, os jogadores conseguiram se mobilizar e tornaram a vaga na Copa Libertadores viável graças a uma arrancada redentora que torna-se referência para a temporada que começará em breve.
Com sete vitórias, três empates e uma derrota, a equipe comandada por Marcão soube não esmorecer mesmo diante da forte adversidade que teve neste início de ano: a goleada sofrida por 5 a 0 para o Corinthians. O treinador tricolor, que viu a equipe obter 72% de aproveitamento em jogos neste início de ano, contou como foi a mobilização.
- Realmente foi um resultado muito duro. Sangrou, machucou bastante. Nossa equipe vinha de uma vitória importante sobre um rival (2 a 1 sobre o Flamengo). Até poderia acontecer uma derrota, mas com a gente brigando, lutando até o fim, entregando tudo dentro de campo. Desde aquele momento, resolvemos tudo em família, colocamos tudo, os jogadores se posicionaram, nos fechamos e fizemos um Fluminense com jeito de Fluminense: forte, impositivo, brigando por todas as bolas. A parceria que os meninos tinham do lado de fora conseguiram levar para dentro de campo - garantiu.
Sucessor de Odair Hellmann na campanha da edição passada do Brasileiro, Marcão valorizou a maneira como os veteranos Nenê e Fred se dedicaram para que o Fluminense evoluísse em campo.
Prestes a assumir o comando do Tricolor das Laranjeiras, Roger Machado tende a contar com a voz da experiência que o meia e o centroavante se tornaram na equipe tricolor.
- Temos Fred e Nenê para marcar em cima do goleiro, roubar a bola ali perto para fazermos o gol. E o entendimento desses dois atletas nas questões táticas foi absurda. Foi a hora que equilibramos a equipe, compactamos. O entendimento deles em ter que abrir mão de coisas que gostavam muito de fazer toda vida para marcar na intermediária, aproximas as linhas... Isso foi feito com tranquilidade por eles. E quando viram que deu certo a primeira vez, fizeram a segunda, terceira, quarta, quinta. E com a evolução dos atletas, foi grandioso tudo o que esses meninos fizeram. Aquele momento foi crucial para essa mudança de comportamento - declarou.
Prestes a passar a bola para Roger Machado, Marcão expõe sua fé no brio que o Tricolor das Laranjeiras conseguiu. Cabe ao futuro comandante honrar a expectativa gerada em torno da sequência de 2021.
- Se tiver que disputar a Pré (a fase de mata-mata da competição continental), esse time não teme mais nada. Pode jogar contra qualquer equipe, em qualquer lugar, que vão enfrentar da melhor maneira possível - garantiu Marcão.
Após Marcão deixar um legado de grandes esperanças, o Fluminense comandado por Roger Machado desembarcará em uma temporada tendo a Copa Libertadores ao horizonte com a missão de ser ainda mais aguerrido. E, principalmente, de alçar voos de proporções continentais.

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