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Fluminense minimiza prejuízo com empate, mas vê falhas custarem caro e emocional pesar na Libertadores

Substituições não dão certo, time tem dois lances com erros gerais e perde a chance de construir bom resultado no Maracanã contra o Barcelona de Guayaquil...

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 ago 2021 às 06:00
Crédito: Staff Images/CONMEBOL
O Fluminense vinha fazendo uma sequência de partidas muito ruins nas últimas semanas, acumulando atuações sem inspiração e pontos positivos. Nesta quinta-feira, a equipe até fez um primeiro tempo seguro e, mesmo com um duelo equilibrado, saía com a vitória sobre o Barcelona de Guayaquil (EQU). No entanto, as falhas custaram caro, o time sentiu os gols e as substituições foram equivocadas, mas, no fim, Fred garantiu o empate por 2 a 2 de pênalti.
+ ATUAÇÕES: Gabriel Teixeira abre o placar para o Fluminense no Maracanã; falhas na defesa quase custam o resultado
O placar complica a vida do Flu, que diminuiu o prejuízo, mas precisará de uma vitória ou um empate por pelo menos três gols para avançar às semifinais da Libertadores. A equipe, vale lembrar, está invicta fora de casa, com três vitórias e um empate, mas terá pela frente um time que tem apenas triunfos em seus domínios. O confronto será na quinta-feira, às 21h30, no Monumental.
Veja todos os confrontos da Libertadores
Os gols do Barcelona também pesaram e evidenciaram a fragilidade que ainda existe em um Flu onde a maioria é estreante na competição. Primeiro, um pane geral na defesa, com falhas de Samuel Xavier dando espaço, Nino marcando mal e Martinelli perdendo no alto, além de Marcos Felipe, que não pegou bola defensável. A partir daí, os equatorianos cresceram e aos 42 minutos viram Nino cometer pênalti bobo em Garcés para virar.
O empate até veio e, como em outras situações, aliviou um pouco a situação vivida. Mas alguns erros se mostram pertinentes. O banco, por exemplo, não consegue ter a mesma força que mostrou em outros momentos. Lucca e Kayky se mostraram opções sem qualquer efeito positivo e nem quando esteve com um a mais o Flu conseguiu se aproveitar para buscar melhor resultado. A entrada de Cazares como titular até foi boa, mas o esquema ainda apresenta deficiências.
Com três derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, o Fluminense não terá tempo para recuperar os jogadores e precisará avaliar as condições do elenco para enfrentar o Internacional neste domingo. A partida será no Beira-Rio, às 20h30, e mantém a pressão em Roger por conta do rendimento ruim no torneio nacional. O alerta está ligado.

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