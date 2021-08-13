Fluminense minimiza prejuízo com empate, mas vê falhas custarem caro e emocional pesar na Libertadores

Crédito: Staff Images/CONMEBOL

O Fluminense vinha fazendo uma sequência de partidas muito ruins nas últimas semanas, acumulando atuações sem inspiração e pontos positivos. Nesta quinta-feira, a equipe até fez um primeiro tempo seguro e, mesmo com um duelo equilibrado, saía com a vitória sobre o Barcelona de Guayaquil (EQU). No entanto, as falhas custaram caro, o time sentiu os gols e as substituições foram equivocadas, mas, no fim, Fred garantiu o empate por 2 a 2 de pênalti.

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O placar complica a vida do Flu, que diminuiu o prejuízo, mas precisará de uma vitória ou um empate por pelo menos três gols para avançar às semifinais da Libertadores. A equipe, vale lembrar, está invicta fora de casa, com três vitórias e um empate, mas terá pela frente um time que tem apenas triunfos em seus domínios. O confronto será na quinta-feira, às 21h30, no Monumental.

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Os gols do Barcelona também pesaram e evidenciaram a fragilidade que ainda existe em um Flu onde a maioria é estreante na competição. Primeiro, um pane geral na defesa, com falhas de Samuel Xavier dando espaço, Nino marcando mal e Martinelli perdendo no alto, além de Marcos Felipe, que não pegou bola defensável. A partir daí, os equatorianos cresceram e aos 42 minutos viram Nino cometer pênalti bobo em Garcés para virar.

O empate até veio e, como em outras situações, aliviou um pouco a situação vivida. Mas alguns erros se mostram pertinentes. O banco, por exemplo, não consegue ter a mesma força que mostrou em outros momentos. Lucca e Kayky se mostraram opções sem qualquer efeito positivo e nem quando esteve com um a mais o Flu conseguiu se aproveitar para buscar melhor resultado. A entrada de Cazares como titular até foi boa, mas o esquema ainda apresenta deficiências.