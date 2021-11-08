Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense melhora com Jhon Kennedy e Fred juntos, mas volta a pecar nas finalizações
futebol

Fluminense melhora com Jhon Kennedy e Fred juntos, mas volta a pecar nas finalizações

Atacantes se procuraram em campo e criaram chances de perigo, mas equipe perdeu várias oportunidades de marcar, que quase custaram o resultado diante do Sport...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 nov 2021 às 08:00

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 08:00

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
Uma das maiores reclamações da torcida tricolor nas últimas partidas era a pouca criatividade e dificuldade para furar defesas mais fechadas nos jogos. Com escalação de Fred e Jhon Kennedy juntos no ataque contra o Sport, a equipe foi melhor neste aspecto, mas voltou a pecar no aproveitamento das finalizações.Contra o Ceará, o Fluminense, mesmo com um a mais em campo desde os 30 do primeiro tempo, teve número menor de finalizações do que no último sábado (17 a 21) e perdeu o jogo. Na oportunidade, Jhon Kennedy estava suspenso e o ataque foi formado por Abel Hernández e Caio Paulista, que deu lugar a Fred no segundo tempo.
+ Cazares lamenta chances perdidas, mas diz: 'Basta um gol para a vitória'
No primeiro tempo, os dois se procuraram algumas vezes, e Fred quase abriu o placar, de letra, após cruzamento de Kennedy. Minutos depois, foi a vez do experiente servir o jovem, que chutou rasteiro para defesa de Mailson. Na entrevista ao 'SporTV' no intervalo, o atacante de 38 anos reconheceu a titularidade do jovem de 19 anos.
A utilização da dupla pode seguir para os próximos jogos, visto que a fase do outros atletas da mesma posição, como Lucca e Caio Paulista, não é das melhores. O primeiro não marca há 12 partidas, enquanto o segundo amarga jejum de 17 jogos. Abel Hernández marcou pela última vez contra o Flamengo, há duas semanas.
+ David Braz recebe maior nota em jogo contra o Sport, no Maracanã
Contudo, se o número de oportunidades foi maior no último jogo, as finalizações na direção do gol não cresceram na mesma proporção. Das 21 tentativas contra o Sport, o Fluminense acertou o gol em apenas três, tendo 14% de aproveitamento. Contra o Flamengo, por exemplo, dos 11 arremates do Tricolor no jogo, mais da metade tiveram direção do gol.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pela primeira vez, lista tríplice para o TRE-ES vai ser composta só por mulheres
Imagem de destaque
Governo quer liberar R$ 7 bilhões do FGTS a 10 milhões de trabalhadores, diz ministro
Imagem de destaque
Proteína vegetal: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados