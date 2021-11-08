Fluminense melhora com Jhon Kennedy e Fred juntos, mas volta a pecar nas finalizações

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

Uma das maiores reclamações da torcida tricolor nas últimas partidas era a pouca criatividade e dificuldade para furar defesas mais fechadas nos jogos. Com escalação de Fred e Jhon Kennedy juntos no ataque contra o Sport, a equipe foi melhor neste aspecto, mas voltou a pecar no aproveitamento das finalizações.Contra o Ceará, o Fluminense, mesmo com um a mais em campo desde os 30 do primeiro tempo, teve número menor de finalizações do que no último sábado (17 a 21) e perdeu o jogo. Na oportunidade, Jhon Kennedy estava suspenso e o ataque foi formado por Abel Hernández e Caio Paulista, que deu lugar a Fred no segundo tempo.

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No primeiro tempo, os dois se procuraram algumas vezes, e Fred quase abriu o placar, de letra, após cruzamento de Kennedy. Minutos depois, foi a vez do experiente servir o jovem, que chutou rasteiro para defesa de Mailson. Na entrevista ao 'SporTV' no intervalo, o atacante de 38 anos reconheceu a titularidade do jovem de 19 anos.

A utilização da dupla pode seguir para os próximos jogos, visto que a fase do outros atletas da mesma posição, como Lucca e Caio Paulista, não é das melhores. O primeiro não marca há 12 partidas, enquanto o segundo amarga jejum de 17 jogos. Abel Hernández marcou pela última vez contra o Flamengo, há duas semanas.

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