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Fluminense luta pela classificação até o fim, mas é eliminado nas oitavas de final da Série A2 do Brasileirão

Depois de dominar o primeiro tempo, Guerreiras sofrem gol aos 3 minutos e decisão vai para os pênaltis; Real Ariquemes marcou 3 a 1 na disputa...

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 20:32

LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2021 às 20:32
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Neste domingo, o Fluminense foi eliminado nas oitavas de final da Série A2 do Brasileirão Feminino pelo Real Ariquemes. Depois de vencer a partida de ida por 2 a 1 em Laranjeiras, as Guerreiras do Fluzão perderam por 1 a 0 como visitantes e a decisão foi para os pênaltis. Na disputa, o Tricolor perdeu por 3 a 1 no Estádio Valerião, em Rondônia.A PRESSÃO TRICOLORNo decorrer do primeiro tempo, o Fluminense tentou quatro finalizações. Aos 9 minutos, Letícia experimentou de fora da área e criou a primeira chance de gol. Minutos depois, a atacante tentou novamente, mas Yasmin defendeu. Com 22 minutos de partida, a capitã Maria Luiza também buscou a rede, mas a goleira desviou a bola para o escanteio. No final da etapa inicial, Luany arriscou mas foi neutralizada por Yasmin.
> Veja as estatísticas dos clubes na Série A2 do Brasileirão Feminino
O REVÉS DE RONDÔNIAApós uma etapa inicial dominada pelo Tricolor, o Real Ariquemes consertou os problemas e conseguiu o resultado. Aos 3 minutos, Thaynara marcou para o mandante. Luany finalizou após passe de Letícia aos 20 minutos, mas o chute fraco levou a bola nas mãos da goleira Yasmin. Nos acréscimos finais, Letícia chutou muito alto para o gol e não teve sucesso. Mesmo lutando até o fim, as Guerreiras saíram de Rondônia eliminadas.

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