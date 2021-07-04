Fluminense luta pela classificação até o fim, mas é eliminado nas oitavas de final da Série A2 do Brasileirão

Neste domingo, o Fluminense foi eliminado nas oitavas de final da Série A2 do Brasileirão Feminino pelo Real Ariquemes. Depois de vencer a partida de ida por 2 a 1 em Laranjeiras, as Guerreiras do Fluzão perderam por 1 a 0 como visitantes e a decisão foi para os pênaltis. Na disputa, o Tricolor perdeu por 3 a 1 no Estádio Valerião, em Rondônia.A PRESSÃO TRICOLORNo decorrer do primeiro tempo, o Fluminense tentou quatro finalizações. Aos 9 minutos, Letícia experimentou de fora da área e criou a primeira chance de gol. Minutos depois, a atacante tentou novamente, mas Yasmin defendeu. Com 22 minutos de partida, a capitã Maria Luiza também buscou a rede, mas a goleira desviou a bola para o escanteio. No final da etapa inicial, Luany arriscou mas foi neutralizada por Yasmin.