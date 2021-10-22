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futebol

Fluminense lidera competições de base no Rio de Janeiro do Sub-9 ao Sub-20

Tricolor vem tendo bom desempenho nas categorias de base e reforça bom trabalho feito em Xerém ao longo de 2021...

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 18:27

LanceNet

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Publicado em 

22 out 2021 às 18:27
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Campeão do Carioca Sub-20 recentemente, o Fluminense vive grande fase na formação de atletas Atualmente, o clube é o líder de todas as competições de futebol de base no Rio de Janeiro desde o Sub-9. O Tricolor lidera a Taça Guanabara Sub-17 e Sub-15, o Torneio Metropolitano Sub-14 e Sub-13, a Taça Donos da Bola Sub-12, Sub-11, Sub-10 e Sub-9. - Vencer faz parte do DNA do nosso clube e queremos desenvolver em Xerém cada vez mais atletas competitivos, vencedores e com espírito esportivo. A nossa liderança, em todas as categorias, mostra que estamos construindo homens e jogadores, com um estilo de jogo ofensivo, criativo, competitivo e agregando a isso a vontade de vencer sempre - disse o Diretor Executivo da Base, Antônio Garcia.
Veja a tabela do Brasileirão
O Fluminense tem uma formação que começa no futsal e nas escolas oficiais (Projeto Guerreirinhos), que levam à Xerém. Quando chegam ao CT Vale das Laranjeiras, os jovens seguem a mesma metodologia de treinos para todas as categorias, com um trabalho diferenciado para cada faixa etária, respeitando o desenvolvimento físico, mental e técnico de cada atleta.

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