Fluminense leva susto, mas vence a Chapecoense e encosta no G6 do Brasileirão

O Fluminense parecia que não teria dificuldades, mas quase se complicou na vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense, nesta terça-feira, em jogo que encerrou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro para as equipes. Os gols dos cariocas, que se aproximam do G6, foram de Raúl Bobadilla e Luiz Henrique, enquanto Perotti descontou para o time da casa, que continua sem vencer na lanterna da competição.
Com o resultado, o Flu chega aos 25 pontos e sobe para a sétima posição, ficando três atrás do Corinthians, que abre o G6. Já o time de Chapecó segue com sete pontos em último. Abrindo o segundo turno, a Chape volta a entrar em campo no sábado, quando visita o Red Bull Bragantino às 19h. Já o Fluminense receberá o São Paulo no domingo, às 20h30, no Maracanã.
NA FRENTE
O Fluminense começou melhor a partida e propondo jogo, como vem fazendo sob o comando de Marcão, mas teve dificuldades para infiltrar. A postura, porém, deu certo já aos nove minutos. Luiz Henrique fez jogada individual e tocou para Samuel Xavier, que cruzou na área. A defesa afastou, André tentou um lençol e Bobadilla aproveitou a sobra para chutar e abrir o placar.
BEM DEMAIS
Embalado e com boa marcação, o Flu seguiu tentando e ampliou a conta aos 17 minutos. Após cobrança de escanteio de Danilo Barcelos na primeira trave, Luiz Henrique subiu e desviou para o fundo do gol. A má notícia ficou por conta da lesão de Lucca aos 27, dando lugar a Caio Paulista. Se o primeiro tempo começou com domínio tricolor, no fim as ações se equilibraram, mas a Chapecoense não conseguiu aproveitar os espaços.COMPLICOU
No segundo tempo, o Fluminense controlava o jogo enquanto a Chapecoense tentava se lançar mais ao ataque para buscar a primeira vitória. E o objetivo deu certo. Aos 15 minutos, Denner cruzou pelo lado esquerdo, Luccas Claro furou e Perotti recebeu com liberdade na área para mandar para o gol. O bandeirinha assinalou o impedimento, mas, após análise do VAR, o lance foi validado.
ABERTO
Seguro pela vantagem conquistada no início, o Fluminense não conseguiu voltar a imprimir o bom ritmo do início e sofreu com as chegadas da Chapecoense, que melhorou depois das substituições. Enquanto isso, o time de Marcão esperou o adversário e fez péssimo segundo tempo. O goleiro Marcos Felipe voltou a salvar, assim como havia feito no primeiro tempo, e garantiu o placar favorável.
NADA FEITO
Com mais confiança, a Chapecoense partiu para o ataque e apostou em atacantes para colocar mais fogo no jogo. Mesmo com o adversário se expondo mais, o Fluminense não soube explorar os espaços e praticamente não encaixou contra-ataques. Entretanto, os cariocas saíram com os três pontos.
FICHA TÉCNICACHAPECOENSE 1X2 FLUMINENSE
Data/Hora: 07/09/2021, às 21h30Local: Arena Condá, Chapecó (SC)Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF)Árbitro de vídeo: Marcio Henrique de Gois (SP)
Gols: Bobadilla (9'/1ºT) (0-1), Luiz Henrique (17'/1ºT) (0-2), Perotti (15'/2ºT) (1-2)Cartões amarelos: - Cartões vermelhos: -
CHAPECOENSE: Keiller; Matheus Ribeiro, Kadu, Jordan e Busanello; Moisés Ribeiro (Geuvânio - 35'/2ºT), Alan Santos (Ravanelli - intervalo), Denner e Mike (Perotti - 8'/2ºT); Bruno Silva (Foguinho - 30'/2ºT) e Anselmo Ramon (Anderson Leite - intervalo). Técnico: Pintado.
FLUMINENSE: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; André (Nonato - 37'/2ºT), Martinelli e Yago Felipe (Wellington - 37'/2ºT); Luiz Henrique (Nene - 21'/2ºT), Lucca (Caio Paulista - 27'/1ºT) e Bobadilla (Abel Hernández - 21'/2ºT). Técnico: Marcão.