Fluminense lança plataforma para transmissão dos jogos do Carioca 2021; veja como assinar

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

O Fluminense divulgou, nesta segunda-feira, as informações para a assinatura da nova plataforma de streaming da FluTV para os jogos do Campeonato Carioca. O torcedor que garantir o pacote através das plataformas do clube destinará 100% do dinheiro ao Tricolor, além de ter acesso a lances especiais, bastidores e entrevistas feitas pela equipe do Flu.

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Graças ao novo modelo de transmissão do Carioca, todas as partidas da competição estarão disponíveis nesta plataforma por um valor de R$ 129,90 (em até 4x de R$ 32,48), sendo R$ 59,90 o jogo avulso. Para acessar e garantir, basta acessar o site www.tv.fluminense.com.br e se cadastrar. O torcedor poderá assistir aos jogos através do celular, computador ou TV conectada à Internet.

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Nos jogos do Fluminense, o tricolor que assinar através do site do clube terá acesso a conteúdo exclusivo da FluTV com entrevistas exclusivas, bastidores, pré-jogo com Boteco Brahma Tricolor e a transmissão especial com toda a equipe.

Como a plataforma foi lançada em acordo conjunto dos clubes, os sócios não terão direito a desconto para a assinatura. Em nota, o Fluminense afirma que "contratou os serviços da TV NSports para o desenvolvimento da plataforma. A definição desta empresa se deu de forma conjunta com Botafogo e Vasco. Abriu-se concorrência com os principais players do mercado de streaming, em negociação a seis mãos, considerando as melhores bases comerciais e capacidade técnica. Com a força das três instituições, foram alcançadas as condições mais favoráveis para todos. O gesto de parceria entre os clubes reforça os laços institucionais e mostra a importância da união em prol do futebol carioca".Em entrevista no "Boteco Tricolor", programa pré-jogo na FluTV, o presidente Mário Bittencourt já havia explicado como seria feito o modelo e fez um apelo para que os tricolores comprem o pacote através das plataformas próprias do clube.

- A gente vai poder transmitir os nossos jogos pela FluTV através de uma outra plataforma. Faço um apelo ao torcedor. O Fluminense vai vender pelo seu aplicativo o pacote pay-per-view, inclusive com outros jogos do campeonato. Então é muito importante que o torcedor compre por aqui, por uma questão simples: comprando pela FluTV, o Fluminense ficará com 100% das receitas. Comprando em outras plataformas, o Flu ficará com 55%. Teremos pré-jogo, pós-jogo e aí podermos vender cotas exclusivas de patrocínios. O preço é tabelado e fechado em 129,90. Não haverá desconto para sócios porque há um acordo, já que existem outras plataformas vendendo, evitando uma concorrência desleal - disse.