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Fluminense lança novo uniforme tricolor, inspirado nos 115 anos do primeiro título Carioca

Fred, Luccas Claro e Tarciane são os modelos da camisa; modelo 2, predominantemente branco, será lançado posteriormente...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 18:11

LanceNet

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Publicado em 

13 mai 2021 às 18:11
Crédito: Divulgação/Fluminense
O Fluminense e a Umbro apresentaram oficialmente a nova camisa tricolor para a temporada 2021. O novo modelo homenageará os 115 anos do primeiro título do clube, o Campeonato Carioca de 1906. A camisa tricolor tem gola redonda, diferente da atual, e fica disponível no dia 20 de maio, nas lojas da Umbro e do clube. A camisa 2, predominantemente branca, com gola “V” com detalhes em verde e grená, será lançada posteriormente.
Veja a tabela da Libertadores
Os modelos custam R$ 269,90 o masculino e R$ 239,90 o feminino. Para registrar essa lembrança na nova peça, a Flu e Umbro desenvolveram dois selos exclusivos para o Tricolor, localizados na parte interna da gola e da barra da camisa. Ambos os selos mesclam as cores tricolores com um símbolo minimalista do Flu e as datas celebradas, e o que está localizado na barra possui texto explicativo da conquista.
Veja a tabela do Campeonato Carioca
A nova camisa 1 tem aspecto clássico, com listras mais finas (como as do uniforme da equipe que conquistou o Carioca de 1906), que partem do verde no centro. O uniforme ainda apresenta detalhes contrastantes em branco na lateral e na gola. As camisas de goleiro seguem os padrões verde escuro, roxo e lilás/violeta.As novas camisas foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo no último dia 7 de maio. A votação foi mera formalidade, já que quem viu antecipadamente havia gostado. Os conselheiros puderam ver os uniformes pela primeira vez durante a última semana. Por conta da pandemia, os modelos ficaram em exposição no Salão Nobre da Laranjeiras e a visitação foi com horário marcado.
No fim do mês passado, o clube já havia começado a vender as peças da linha de treino e viagem nas lojas oficiais e pela internet. Os preços vão de R$ 159,90 a R$ 329,90. Este é o segundo lançamento da parceria entre Fluminense e Umbro. Diferentemente dos modelos do ano passado, desta vez não vazaram imagens na internet das camisas de jogo.

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