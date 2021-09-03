Fluminense lança livro sobre a história da base em Xerém e Fred exalta: 'Sou fã número 1'

Crédito: Fluminense fez o lançamento de livro sobre Xerém (Fotos: Lucas Merçon, Louise Cruz, Carolina Fraga e Marina Garcia

Com uma base reconhecida no futebol brasileiro e mundial, o Fluminense lançou, na última quinta-feira, um livro sobre a história da fábrica de talentos de Xerém em evento realizado no Hotel Nacional, em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, a obra, intitulada "Xerém – Guerreiros nascem aqui", já está disponível para compra exclusivamente nas lojas oficiais do Tricolor. A tiragem é limitada e de venda exclusiva das lojas oficiais do clube. O exemplar custa R$ 149,90 e tem desconto para sócios

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O evento contou com a presença de convidados, entre jogadores, membros da diretoria, funcionários do clube, além de patrocinadores e amigos para uma sessão de autógrafos. Esta é a 19ª obra produzida pelo Flu-Memória. Assinada por Dhaniel Cohen e Carlos Santoro, a obra retrata o desenvolvimento do Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, desde o seu início, na década de 1980, até se tornar celeiro de craques tricolores.

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​- Acho que é um livro muito especial, porque ele não narra apenas o passado do Fluminense, como todos os livros feitos até hoje narram naturalmente. Este traz o presente do clube e o futuro. O desafio deste projeto foi esse, um livro que não se prende ao passado. Acho que esse livro abre as portas para conhecerem o que é Xerém hoje. Mas também resgata o que foi Xerém desde o início dos anos 80 - declarou Dhaniel.Em algumas de suas páginas, o livro mostra um pouco da ainda curta trajetória do futebol feminino do Fluminense, que também tem Xerém como base. A treinadora da equipe principal tricolor, Thaissan Passos, marcou presença no evento e falou sobre a importância cada vez maior que a modalidade vem recebendo do clube.

- Fico muito feliz pelo lançamento do livro, não só por tudo o que representa, mas também pelo Dhaniel Cohen que é um ser humano formidável, que sempre nos tratou com tanto respeito e atenção, teve cuidado de detalhar muitas coisas sobre o futebol feminino, e que com certeza marcou para sempre a vida de todos nós do departamento. O livro é algo que ficará marcado para sempre em minha memória, O CTVL é um lugar mágico, que contagia, que traz para o nosso dia a dia o entendimento da responsabilidade que temos de representar as cores deste clube fantástico - disse.Time feminino do Fluminense (Fotos: Lucas Merçon, Louise Cruz, Carolina Fraga e Marina Garcia)FRED EXALTA OS JOVENS

Quem não foi criado na base, mas é referência para diversos atletas é o atacante Fred. De volta ao clube desde o meio de 2020, o jogador vem ajudando os mais jovens na adaptação ao profissional. Ao site oficial, o capitão e ídolo tricolor destacou o trabalho e os valores que são criados no Fluminense. No evento, ele foi tietado pelas atletas do feminino, o que prova o tamanho dele para o Tricolor.

- Costumo brincar que sou padrinho dos moleques. Cada vez que um garoto sobe a gente já dá uns cascudos, faz eles pagarem um almoço, tocar a bola... Brincamos, mas eu sou fã número 1 do trabalho que é feito. O Fluminense é um dos clubes que mais exporta jogador, que mais tem atleta da base na Liga dos Campeões. Para mim é uma honra porque isso significa que eu estou jogando com os melhores. A gente viu agora o Kayky indo, a gente vê Martinelli jogando, André comendo a bola, Biel, Luiz Henrique e tantos outros. Peguei várias gerações de Xerém e posso dizer que tive a honra de jogar com esses moleques, pegando eles desde o início de depois já formados, campeões.

- O que mais me chama atenção quando a gente fala dos moleques de Xerém é a forma como eles já chegam preparados para jogar no profissional. É lógico que eles sempre ainda têm que aprender uma coisa ou outra, é natural. Mas eles chegam mais prontos, com personalidade, velocidade, querendo jogo, sem se esconder. Em várias situações eles acabam sendo os mais decisivos, e foi o que aconteceu no ano passado. Esses meninos, juntos com o Nene, levaram o time para a Libertadores. Então, a participação deles é muito grande. No Brasil, toda criança que quer jogar bola, todos os pais e empresários pensam primeiro no Fluminense porque sabem que tem algo diferente naquela água que faz jogador todo ano - completou.Jovens da base e Fred (Fotos: Lucas Merçon, Louise Cruz, Carolina Fraga e Marina Garcia)Alguns jogadores criados na base e que estão no time principal atualmente também exaltaram a história de Xerém e do Fluminense.

- É muito gratificante mostrar a força de Xerém no time profissional, não só eu, como todos os meus companheiros. Lá é feito um trabalho muito importante para a gente, com profissionais muito capacitados. Por isso que o clube revela tantos jogadores. Quando a gente chega no profissional, já chega muito bem moldado com o DNA do clube, e isso faz muita diferença para a gente. Nos passa muita confiança para desenvolver nosso melhor futebol - disse Martinelli.