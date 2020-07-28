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Fluminense lamenta morte de Rodrigo Rodrigues: 'Que seu brilho e carisma não sejam jamais esquecidos'

Jornalista faleceu nesta terça-feira após complicações causadas pela Covid-19; Flu se manifestou através das redes sociais...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 14:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jul 2020 às 14:17
Crédito: Arquivo Pessoal
Dentre tantas manifestações no jornalismo e no futebol, o Fluminense foi mais um clube a homenagear o jornalista Rodrigo Rodrigues, que morreu nesta terça-feira após complicações da Covid-19. Através das redes sociais, o Tricolor lamentou a notícia e ressaltou o "brilho e carisma" do apresentador.
- O Fluminense lamenta a morte do jornalista Rodrigo Rodrigues. Sua alegria e descontração foram um diferencial durante toda a sua trajetória. Que seu brilho e carisma não sejam jamais esquecidos. Muita força aos familiares, amigos, companheiros de trabalho e fãs - escreveu o clube.
Rodrigo Rodrigues era apresentador do "Troca de Passes", do "SporTV". Além de jornalista, ele era também escritor e músico. Aos 45 anos, Rodrigo foi vítima de trombose venosa cerebral decorrente da Covid-19.

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