Fluminense lamenta morte de Rodrigo Rodrigues: 'Que seu brilho e carisma não sejam jamais esquecidos'

Crédito: Arquivo Pessoal

Dentre tantas manifestações no jornalismo e no futebol, o Fluminense foi mais um clube a homenagear o jornalista Rodrigo Rodrigues, que morreu nesta terça-feira após complicações da Covid-19. Através das redes sociais, o Tricolor lamentou a notícia e ressaltou o "brilho e carisma" do apresentador.

- O Fluminense lamenta a morte do jornalista Rodrigo Rodrigues. Sua alegria e descontração foram um diferencial durante toda a sua trajetória. Que seu brilho e carisma não sejam jamais esquecidos. Muita força aos familiares, amigos, companheiros de trabalho e fãs - escreveu o clube.