  • Fluminense joga mal, perde para o Junior Barranquilla e cai para terceiro no grupo da Sul-Americana
Fluminense joga mal, perde para o Junior Barranquilla e cai para terceiro no grupo da Sul-Americana

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 23:31

Deu tudo errado para o Fluminense na derrota por 2 a 0 para o Junior Barranquilla (COL) nesta quarta-feira, no Estádio Metropolitano, na Colômbia. O time teve péssima atuação, um pênalti contra mal marcado e acabou perdendo a liderança e se complicando na segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Os gols foram marcados por Didier Moreno e Miguel Borja ainda no primeiro tempo. Sambueza completou na reta final.Com o resultado, o Flu cai para o terceiro lugar do Grupo H, com três pontos. Unión Santa Fe (ARG) lidera com quatro, empatado com o Junior, segundo colocado. O Oriente Petrolero (BOL) é o lanterna, com zero. Agora, o Fluminense volta as atenções novamente para o Brasileirão. No sábado, visita o Cuiabá às 21h. No meio de semana, a equipe jogará pela Copa do Brasil. A estreia na terceira fase será diante do Vila Nova, em casa, terça-feira, às 21h30.
Veja a tabela da Sul-Americana
GOL CEDO
O Fluminense avançou a marcação para tentar pressionar e forçar erros do Junior Barranquilla, mas foram os colombianos quem se aproveitaram justamente disso. Logo na primeira chegada ao ataque, aos nove minutos, Arias não deu o bote e o time da casa construiu tranquilo a jogada pelo lado direito. Albornoz cruzou para a área e Moreno, completamente sozinho, desviou para abrir o placar. Os brasileiros tiveram um começo ruim e não se encontraram.
PASSEIO
Pode-se dizer que o Flu deu um esboço de saber jogar futebol durante cinco minutos ao longo do primeiro tempo. Tirando isso e uma boa oportunidade de Germán Cano, o Tricolor foi nulo nos 45 minutos iniciais. Transição inexistente entre os setores, defesa pouco protegida, erros constantes em passes e marcação espaçada. O Junior ensaiava ampliar o placar e o fez antes do intervalo.
POLÊMICA
O lance veio em um possível erro do árbitro venezuelano Alexis Herrera. Aos 44 minutos, em lance infantil, André derrubou Giraldo. O Flu reclamou, entendendo que havia sido fora da área, mas o juiz assinalou o pênalti. Na cobrança, Borja marcou para fazer 2 a 0. Vale lembrar que nesta fase ainda não há o VAR. A tecnologia estará disponível apenas nas oitavas de final.MUDANÇAS
No intervalo, Abel Braga já mudou a formação, colocando Luiz Henrique e Pineida no lugar dos dois laterais, Calegari e Cris Silva. O atacante deu um pouco mais de dinâmica, mas o Fluminense continuou com problemas para levar perigo. Apesar de ter melhorado um pouco e tomado controle do confronto, faltava qualidade. Martinelli também entrou na vaga do lesionado Manoel e Fred na posição de Cano, que foi muito mal. A última mudança de Abel foi Willian para a saída de Arias já aos 29 minutos.
ARAME LISO
Mas nem as alterações fizeram o Fluminense ter uma atuação realmente boa. É fato que o número de finalizações aumentou, com o time tendo mais volume e mais chegada, mas faltou levar perigo real e ser efetivo. Do outro lado, o Junior esperava o tempo passar, mas também se arriscou quando pôde, dando sustos. Mesmo com as tentativas, nada feito. O ritmo diminuiu na reta final e o time seguiu sem conseguir marcar.
MAIS UM
Já totalmente desorganizado, ainda deu tempo de o Fluminense levar mais um gol. Aos 49 minutos, Sambueza roubou a bola de Martinelli, carregou e tocou no canto, na saída de Fábio, para consolidar o ótimo placar.
FICHA TÉCNICAJUNIOR BARRANQUILLA (COL) 2X0 FLUMINENSE
Data/hora: 13/04/2022, às 21h30 (de Brasília)Local: Estádio Metropolitano, Barranquilla (COL)Árbitro: Alexis Herrera (VEN)Assistentes: Tulio Moreno (VEN) e Antoni Garcia (VEN)
Gols: Didier Moreno (9'/1ºT) (1-0), Borja (46'/1ºT) (2-0), Sambueza (49'/2ºT) (3-0)Cartões amarelos: Giraldo, Cabrera, Borja, Hinestroza (JUN), Cris Silva, Yago Felipe, Manoel (FLU)Cartões vermelhos: -
JUNIOR BARRANQUILLA: Sebastián Viera; Fabián Viáfara, Dany Rosero, Jorge Arias, Gabriel Fuentes; Moreno (Serje - 35'/2ºT), Giraldo, Yesus Cabrera (Sambueza - 29'/2ºT), Albornoz (Cetré - 21'/2ºT); Fredy Hinestroza e Borja (Valencia - 21'/2ºT). Técnico: Juan Cruz Real.
FLUMINENSE: Fábio; Nino, Manoel (Martinelli - 18'/2ºT) e David Braz; Calegari (Luiz Henrique - intervalo), André, Yago Felipe, Ganso e Cris Silva (Pineida - intervalo); Arias (Willian - 29'/2ºT) e Cano (Fred - 21'/2ºT). Técnico: Abel Braga.
Foto: Raul ARBOLEDA/AFP

