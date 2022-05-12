Fluminense joga mal, mas vence o Vila Nova e avança às oitavas da Copa do Brasil

O Flu volta a atenção agora novamente para o Campeonato Brasileiro e neste sábado enfrenta o Athletico-PR às 21h, em Volta Redonda. Na quinta-feira terá o Unión Santa Fe fora de casa, pela Sul-Americana. O Tricolor agora aguarda o sorteio para saber o chaveamento e o adversário das oitavas da Copa do Brasil. A previsão é que seja dia 2 de junho. Já o Vila Nova terá o Sampaio Corrêa pela frente no sábado, às 18h30, pela Série B.
FAÇA O L (E A DANCINHA)
O jogo começou animado no Serra Dourada e com uma boa chance para cada lado. O Fluminense adotava uma postura de tentar sair jogando, enquanto o Vila Nova tentava recuperar a bola. Mas os visitantes logo chegaram ao gol. Aos nove minutos, após cobrança de escanteio, Nino desviou de cabeça e Germán Cano apareceu bem posicionado e livre para cabecear e balançar a rede, fazendo o L e a dancinha em homenagem ao filho Lorenzo. Foi o 13º gol dele no ano.
SUSTOS DOS DONOS DA CASA
O gol acabou sendo um balde de água fria na torcida do Vila, que fazia uma bonita festa, mas isso logo mudou. O time tentou se recuperar e pressionou muito até o fim do primeiro tempo. Com uma sequência de ataques, os goianos tiveram algumas ótimas oportunidades, mas sofriam com a dificuldade em finalizar. Na frente no placar, o Fluminense parou de jogar, baixou as linhas e teve problemas para se movimentar. Diniz ainda perdeu Samuel Xavier, que teve um enjoo, e precisou acionar Calegari. Faltou mais qualidade técnica para o Vila Nova buscar um ou até mais gols.DIFÍCIL
O Fluminense voltou para o segundo tempo parecido como terminou o primeiro: dando espaços para o Vila Nova arriscar. O time de Fernando Diniz até tentou se arriscar no ataque, mas chutou duas bolas para fora e demonstrou dificuldade em sair jogando e desenvolver as jogadas. Faltava atenção, velocidade, aproximação e mais qualidade técnica.
UFA!
O jogo se encaminhava para um festival de erros, mas foi em um desses lances que nasceu o segundo gol do Fluminense. Aos 21 minutos, o time carioca perdeu uma bola e roubou novamente em seguida. Em jogada de pé em pé, Nathan achou Yago Felipe na esquerda e o volante tocou para Pineida. O lateral invadiu a área e encontrou Luiz Henrique, completamente livre, para dar um peixinho e ampliar a conta para o Flu, deixando a partida mais tranquila.
TUDO CERTO
A reta final da partida foi do Fluminense tentando controlar a partida e o Vila Nova já com pouca inspiração para tentar algo a mais. O Tricolor investiu em mais algumas alterações para fazer o tempo passar e ouviu até a torcida gritar "olé" enquanto fazia a festa na arquibancada do Serra Dourada.
FICHA TÉCNICA VILA NOVA 0X2 FLUMINENSE
Data/Hora: 11/05, às 21h30Local: Estádio Serra Dourada, Goiânia (GO)Árbitro: Anderson Daronco (RS - FIFA)Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS - FIFA) e Michael Stanislau (RS)
Gols: Cano (9'/1ºT) (0-1), Luiz Henrique (21'/2ºT) (0-2)Cartões amarelos: Ralf, Arthur Rezende, Pablo (VIL), Calegari, Wellington, Martinelli (FLU)Cartões vermelhos: -
VILA NOVA: Georgemy; Alex Silva (Pedro Bambu - 32'/2ºT), Rafael Donato, Renato e Willian Formiga; Ralf (Paulo Roberto - intervalo), Arthur Rezende e Matheuzinho (Wagner - 32'/2ºT); Victor Andrade, Rubens (Diego Tavares - 15'/2ºT) e Pablo Dyego. Técnico: Higo Magalhães.
FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Calegari - 30'/1ºT), Nino (Luccas Claro - 18'/2ºT), David Braz, Pineida; Wellington (Martinelli- 30'/2ºT), André, Yago Felipe e Nathan; Luiz Henrique (Caio Paulista- 30'/2ºT) e Germán Cano (Fred- 30'/2ºT). Técnico: Fernando Diniz.