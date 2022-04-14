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Não viu a bola

Fluminense joga mal e perde para o Junior Barranquilla na Sul-Americana

ricolor teve atuação muito ruim e pênalti polêmico marcado para o time colombiano, se complicando no Grupo H

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 23:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 abr 2022 às 23:53
Fluminense foi derrotado pelo Junior Barranquilla
Fluminense foi derrotado pelo Junior Barranquilla Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Deu tudo errado para o Fluminense na derrota por 2 a 0 para o Junior Barranquilla (COL) nesta quarta-feira (13), no Estádio Metropolitano, na Colômbia. O time teve péssima atuação, um pênalti contra mal marcado e acabou perdendo a liderança e se complicando na segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Os gols foram marcados por Didier Moreno e Miguel Borja ainda no primeiro tempo. Sambueza completou na reta final. 
Com o resultado, o Flu cai para o terceiro lugar do Grupo H, com três pontos. Unión Santa Fe (ARG) lidera com quatro, empatado com o Junior, segundo colocado. O Oriente Petrolero (BOL) é o lanterna, com zero. Agora, o Fluminense volta as atenções novamente para o Brasileirão. No sábado (16), visita o Cuiabá às 21h. No meio de semana, a equipe jogará pela Copa do Brasil. A estreia na terceira fase será diante do Vila Nova, em casa, terça-feira, às 21h30. 

O JOGO

O Fluminense avançou a marcação para tentar pressionar e forçar erros do Junior Barranquilla, mas foram os colombianos quem se aproveitaram justamente disso. Logo na primeira chegada ao ataque, aos nove minutos, Arias não deu o bote e o time da casa construiu tranquilo a jogada pelo lado direito. Albornoz cruzou para a área e Moreno, completamente sozinho, desviou para abrir o placar. Os brasileiros tiveram um começo ruim e não se encontraram.
Pode-se dizer que o Flu deu um esboço de saber jogar futebol durante cinco minutos ao longo do primeiro tempo. Tirando isso e uma boa oportunidade de Germán Cano, o Tricolor foi nulo nos 45 minutos iniciais. Transição inexistente entre os setores, defesa pouco protegida, erros constantes em passes e marcação espaçada. O Junior ensaiava ampliar o placar e o fez antes do intervalo. 
O lance veio em um possível erro do árbitro venezuelano Alexis Herrera. Aos 44 minutos, em lance infantil, André derrubou Giraldo. O Flu reclamou, entendendo que havia sido fora da área, mas o juiz assinalou o pênalti. Na cobrança, Borja marcou para fazer 2 a 0. Vale lembrar que nesta fase ainda não há o VAR. A tecnologia estará disponível apenas nas oitavas de final. 
No intervalo, Abel Braga já mudou a formação, colocando Luiz Henrique e Pineida no lugar dos dois laterais, Calegari e Cris Silva. O atacante deu um pouco mais de dinâmica, mas o Fluminense continuou com problemas para levar perigo. Apesar de ter melhorado um pouco e tomado controle do confronto, faltava qualidade. Martinelli também entrou na vaga do lesionado Manoel e Fred na posição de Cano, que foi muito mal. A última mudança de Abel foi Willian para a saída de Arias já aos 29 minutos.
Mas nem as alterações fizeram o Fluminense ter uma atuação realmente boa. É fato que o número de finalizações aumentou, com o time tendo mais volume e mais chegada, mas faltou levar perigo real e ser efetivo. Do outro lado, o Junior esperava o tempo passar, mas também se arriscou quando pôde, dando sustos. Mesmo com as tentativas, nada feito. O ritmo diminuiu na reta final e o time seguiu sem conseguir marcar. 
Já totalmente desorganizado, ainda deu tempo de o Fluminense levar mais um gol. Aos 49 minutos, Sambueza roubou a bola de Martinelli, carregou e tocou no canto, na saída de Fábio, para consolidar o ótimo placar.

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