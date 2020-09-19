Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense já soma nove desfalques para a partida contra o Sport; Confira a provável escalação
futebol

Fluminense já soma nove desfalques para a partida contra o Sport; Confira a provável escalação

Na Ilha do Retiro, Tricolor visita o Leão pela 11º rodada do Campeonato Brasileiro e terá baixas em meio à lesões, suspensões, e atletas poupados para o duelo da Copa do Brasil...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 16:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 set 2020 às 16:47
Crédito: Paulo Henrique Ganso deve ser titular do Fluminense contra o Sport, na Ilha do Retiro (Lucas Merçon/Fluminense
De olho na partida decisiva com o Atlético-GO pela Copa do Brasil na próxima quinta, o técnico Odair Hellmann decidiu poupar atletas importantes para o jogo deste domingo, na Ilha do Retiro, às 20h30, contra o Sport. No entanto, a equipe já soma nove baixas para o confronto, em meio à lesões, suspensões e poupados.
Diante da proximidade da decisão contra o Dragão, em Goiânia, que pode colocar o Fluminense nas oitavas de finais da Copa do Brasil e render um prêmio de R$ 2,6 milhões, três nomes que compõem a espinha dorsal do time não viajaram para Recife. Entre eles estão Nenê, artilheiro do time na temporada com 17 gols, Dodi, e o uruguaio Michel Araújo.
Além deles, o Tricolor não terá o zagueiro Digão, que segue em tratamento por conta de uma lesão na coxa esquerda, Yuri, que se recupera de uma pubalgia, eCaio Paulista, que fraturou o segundo metacarpo da mão direita. Outro nome que desfalcará mais uma vez o time é o de Frazan. O zagueiro voltou a treinar após oito meses de inatividade após operar o joelho.
Por fim, Odair também não contará com o lateral-esquerdo Danilo Barcelos, que cumprirá suspensão após ser expulso contra o Corinthians e o atacante Fred. O ídolo do clube testou positivo para Covid-19 e segue em quarentena, se recuperando da doença.
Com isso, o Fluminense deve ir a campo contra o Sport na Ilha do Retiro, neste domingo com a seguinte escalação: Muriel; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Hudson, André (Marcos Paulo) e Ganso; Yago, Wellington Silva (Marcos Paulo) e Luiz Henrique. Técnico: Odair Hellmann

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 livros para crescer na carreira e nos negócios
Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar
Imagem de destaque
Lagotto romagnolo: conheça as características dessa raça de cachorro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados