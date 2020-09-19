Fluminense já soma nove desfalques para a partida contra o Sport; Confira a provável escalação

Crédito: Paulo Henrique Ganso deve ser titular do Fluminense contra o Sport, na Ilha do Retiro (Lucas Merçon/Fluminense

De olho na partida decisiva com o Atlético-GO pela Copa do Brasil na próxima quinta, o técnico Odair Hellmann decidiu poupar atletas importantes para o jogo deste domingo, na Ilha do Retiro, às 20h30, contra o Sport. No entanto, a equipe já soma nove baixas para o confronto, em meio à lesões, suspensões e poupados.

Diante da proximidade da decisão contra o Dragão, em Goiânia, que pode colocar o Fluminense nas oitavas de finais da Copa do Brasil e render um prêmio de R$ 2,6 milhões, três nomes que compõem a espinha dorsal do time não viajaram para Recife. Entre eles estão Nenê, artilheiro do time na temporada com 17 gols, Dodi, e o uruguaio Michel Araújo.

Além deles, o Tricolor não terá o zagueiro Digão, que segue em tratamento por conta de uma lesão na coxa esquerda, Yuri, que se recupera de uma pubalgia, eCaio Paulista, que fraturou o segundo metacarpo da mão direita. Outro nome que desfalcará mais uma vez o time é o de Frazan. O zagueiro voltou a treinar após oito meses de inatividade após operar o joelho.

Por fim, Odair também não contará com o lateral-esquerdo Danilo Barcelos, que cumprirá suspensão após ser expulso contra o Corinthians e o atacante Fred. O ídolo do clube testou positivo para Covid-19 e segue em quarentena, se recuperando da doença.