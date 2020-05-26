Fluminense inicia venda de ingressos simbólicos para jogo do tetra

Crédito: AFP PHOTO/Yasuyoshi CHIBA

Assim como fez com o Fla-Flu do famoso gol de barriga de Renato Gaúcho, o Fluminense abriu, nesta terça-feira, a venda de ingressos simbólicos para a reprise do próximo domingo, na TV Globo, do jogo histórico contra o Palmeiras que garantiu o título do Campeonato Brasileiro de 2012. A renda será revertida para o pagamento de salários dos funcionários que recebem até quatro salários mínimos (R$ 4.180) e adaptação das instalações do clube aos protocolos de prevenção ao COVID-19.

Os bilhetes virtuais terão o valor de R$ 4 para sócios, que farão check-in normalmente pelo Portal do Sócio - e de R$ 9 para não-sócios, que podem adquirir os bilhetes no site fluminensefc.futebolcard.com.

Os tricolores que comprarem ganharão um ingresso digital da partida, um pôster especial e a versão digital do livro "Fluminense Tetracampeão - O livro oficial da conquista", liberado pela Editora Sextante. Cada um poderá comprar quantos ingressos quiser e o sócio terá o desconto aplicado no primeiro ingresso. Pela primeira vez, sócios do plano Mascote, voltado para crianças até 12 anos, poderão fazer check-in.E MAIS:Comissão da Conmebol reduz pena de Rodolfo e revoga multaFluminense admite possibilidade de terminar o Carioca sem campeãoBotafogo e Flu tentam barrar reunião da Ferj sobre retorno do futebolTricolores apoiam postura do Flu e criam campanha nas redes sociaisA nova ação segue a programação que já foi um sucesso de vendas com a exibição do Fla-Flu do Gol de Barriga, há 25 anos. Neste caso, a renda foi revertida para cestas básicas entregues a funcionários do clube.