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Fluminense inicia venda de ingressos simbólicos para jogo do tetra

TV Globo vai transmitir a vitória contra o Palmeiras neste domingo, às 16h; renda será utilizada para pagamento de funcionários e adequação aos protocolos da COVID-19...
LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2020 às 19:14

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 19:14

Crédito: AFP PHOTO/Yasuyoshi CHIBA
Assim como fez com o Fla-Flu do famoso gol de barriga de Renato Gaúcho, o Fluminense abriu, nesta terça-feira, a venda de ingressos simbólicos para a reprise do próximo domingo, na TV Globo, do jogo histórico contra o Palmeiras que garantiu o título do Campeonato Brasileiro de 2012. A renda será revertida para o pagamento de salários dos funcionários que recebem até quatro salários mínimos (R$ 4.180) e adaptação das instalações do clube aos protocolos de prevenção ao COVID-19.
Os bilhetes virtuais terão o valor de R$ 4 para sócios, que farão check-in normalmente pelo Portal do Sócio - e de R$ 9 para não-sócios, que podem adquirir os bilhetes no site fluminensefc.futebolcard.com.
Os tricolores que comprarem ganharão um ingresso digital da partida, um pôster especial e a versão digital do livro "Fluminense Tetracampeão - O livro oficial da conquista", liberado pela Editora Sextante. Cada um poderá comprar quantos ingressos quiser e o sócio terá o desconto aplicado no primeiro ingresso. Pela primeira vez, sócios do plano Mascote, voltado para crianças até 12 anos, poderão fazer check-in.E MAIS:Comissão da Conmebol reduz pena de Rodolfo e revoga multaFluminense admite possibilidade de terminar o Carioca sem campeãoBotafogo e Flu tentam barrar reunião da Ferj sobre retorno do futebolTricolores apoiam postura do Flu e criam campanha nas redes sociaisA nova ação segue a programação que já foi um sucesso de vendas com a exibição do Fla-Flu do Gol de Barriga, há 25 anos. Neste caso, a renda foi revertida para cestas básicas entregues a funcionários do clube.
A partida entre Fluminense e Palmeiras aconteceu no dia 11 de novembro de 2012, no Prudentão, em Presidente Prudente, São Paulo, e foi válida pela 35ª rodada do Brasileiro daquele ano. A vitória por 3 a 2, com dois gols de Fred e um de Maurício Ramos, contra, deu o tetracampeonato ao Flu com três rodadas de antecedência. E MAIS:

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