Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fluminense inicia construção do muro do CT Carlos Castilho

Muro terá três metros de altura e cerca de um quilômetro de extensão; previsão para a conclusão da obra é de aproximadamente quatro meses...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 20:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 20:02
O Fluminense iniciou a construção do muro do Centro de Treinamento Carlos Castilho. Com cerca de 50 mil blocos de concreto, o muro terá três metros de altura e vai circular todo o local, com aproximadamente um quilômetro de extensão. A previsão para a conclusão da obra é de aproximadamente quatro meses.Além do muro, o clube implementou cancelas na guarita principal para controle de acesso de carros. Ao fim da construção do muro, será possível fazer o monitoramento duplo, de motoristas e pedestres que acessarem as instalações do CT.
O presidente Mário Bittencourt já havia dito em janeiro sobre a necessidade da obra, apenas uma das coisas que falta no CT.
- No CT fizemos o campo 3, comercialmente colocamos as placas publicitárias, inauguramos outras salas, equipamentos novos. Em fisioterapia e fisiologia o Fluminense não perde para nenhum clube no Brasil. Fizemos o vestiário para o sub-23, quando não tem treino é usado para visitantes. Iniciamos conversa com a prefeitura e em 2022 deve começar a construção da rua de acesso. Os profissionais já estiveram aqui e o projeto está em andamento. O Fluminense vem contribuindo dia a dia para andar. O muro do CT não existia no projeto inicial, mas entendemos que é fundamental por proteção, segurança e questões técnicas. Temos dificuldade de irrigação porque o vento prejudica. A partir de janeiro começamos essa construção e a previsão é que entre abril e maio tenha tudo pronto - afirmou na época.
Crédito: FluminensecomeçouacolocaromuronoCTCarlosCastilho(Foto:LucasMerçon/FFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados