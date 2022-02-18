Fluminense inicia construção do muro do CT Carlos Castilho

O Fluminense iniciou a construção do muro do Centro de Treinamento Carlos Castilho. Com cerca de 50 mil blocos de concreto, o muro terá três metros de altura e vai circular todo o local, com aproximadamente um quilômetro de extensão. A previsão para a conclusão da obra é de aproximadamente quatro meses.Além do muro, o clube implementou cancelas na guarita principal para controle de acesso de carros. Ao fim da construção do muro, será possível fazer o monitoramento duplo, de motoristas e pedestres que acessarem as instalações do CT.

- No CT fizemos o campo 3, comercialmente colocamos as placas publicitárias, inauguramos outras salas, equipamentos novos. Em fisioterapia e fisiologia o Fluminense não perde para nenhum clube no Brasil. Fizemos o vestiário para o sub-23, quando não tem treino é usado para visitantes. Iniciamos conversa com a prefeitura e em 2022 deve começar a construção da rua de acesso. Os profissionais já estiveram aqui e o projeto está em andamento. O Fluminense vem contribuindo dia a dia para andar. O muro do CT não existia no projeto inicial, mas entendemos que é fundamental por proteção, segurança e questões técnicas. Temos dificuldade de irrigação porque o vento prejudica. A partir de janeiro começamos essa construção e a previsão é que entre abril e maio tenha tudo pronto - afirmou na época.