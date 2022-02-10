Fluminense inicia as vendas de ingressos para o jogo de domingo contra a Portuguesa

O Fluminense abriu nesta quinta-feira os check-ins e as vendas de ingressos para a partida de domingo contra a Portuguesa pelo Campeonato Carioca, no domingo (13), às 16h, no Nilton Santos.

Serão disponibilizadas duas modalidades de acesso ao estádio: a carteira de sócio e o ingresso tradicional. Os sócios que não tiverem a carteira deverão trocar os ingressos em um dos pontos de venda.

A venda online se encerrará no domingo, às 10h. Após isso, as vendas serão feitas exclusivamente em Laranjeiras e na Bilheteria Leste do Nilton Santos.

O Fluminense seguirá as diretrizes da Prefeitura do Rio para o acesso de torcedores ao estádio. Assim, só poderão entrar torcedores em dia com o calendário de vacinação.

Confira abaixo, os comprovantes que podem ser utilizados por cada grupo etário:

- 50 anos ou mais: dose de reforço- De 18 a 49 anos: Segunda dose (ou dose única) ou dose de reforço (caso já tenha 4 meses ou mais da segunda dose)- Adolescentes e crianças menores de 18 anos: sem obrigatoriedade de comprovaçãoO certificado de vacinação emitido através do aplicativo ConecteSus deverá ser utilizado no ato de compra ou troca de ingressos e acesso ao estádio

Vendas on-line

Sócios podem comprar os ingressos a partir desta quinta às 15h, pelo site nense.com.br, clicando na aba "ingressos".

Já as vendas para torcedores que não são sócios ou visitantes se iniciarão também nesta quinta, às 18h. Não-sócios poderão comprar pelo site fluminensefc.futebolcard.com e torcedores visitantes pelo site futebolcard.com.

Valores

Setor Sul

Sócios- Tricolor de Coração, Check-Ins 2021 e Pacote Futebol – R$ 0*- Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 10**- Guerreiro – R$ 30

*Sócios com direito ao desconto extra poderão adquirir DOIS ingressos a R$ 0.** Sócios com direito ao desconto extra poderão adquirir UM ingresso a R$ 0.

Não-Sócios- Inteira - R$ 40- Meia-entrada - R$ 20

Setor Leste

Sócios- Tricolor de Coração, Check-Ins 2021 e Pacote Futebol – R$ 0*- Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 15**- Guerreiro – R$ 45

*Sócios com direito ao desconto extra poderão adquirir DOIS ingressos a R$ 0.** Sócios com direito ao desconto extra poderão adquirir UM ingresso a R$ 0.

Não-Sócios- Inteira - R$ 60- Meia-entrada - R$ 30

Setor Norte – Torcida visitante- Inteira - R$ 40- Meia-entrada - R$ 20Terão direito a gratuidades maiores de 65 anos de idade, menores de 12 anos e portadores de necessidades especiais. No ato da retirada de ingressos estes deverão apresentar documentos como identidade, cartão de PNE, originais ou em cópia autenticada. Menores de 12 anos devem apresentar a certidão de nascimento original ou em cópia autenticada, caso não tenham identidade. As gratuidades devem ser retiradas em todos os pontos de venda, nos dias 11 e 12. Não haverá retirada no dia do jogo

Não-sócios e sócios sem a carteira deverão apresentar o voucher do ingresso no ato da troca.

Veja a seguir os lugares de troca:​Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)- Dias 11 e 12/02 (sexta e sábado), das 10h às 20h- Dia 13/02 (domingo), das 10h às 13h

Shopping Madureira – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada do Portela, 222)- Dias 11 e 12/02 (sexta e sábado), das 10h às 21h

Norte Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Dom Helder Câmara, 5.474)- Dias 11 e 12/02 (sexta e sábado), das 10h às 21h

Barra Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 4.666, Loja 259)- Dias 11 e 12/02 (sexta e sábado), das 10h às 20h

Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)- Dia 11/02 (sexta), das 10h às 18h- Dia 12/02 (sábado), das 10h às 17h

Caxias Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Rod. Washington Luiz, 2.895)- Dias 11 e 12/02 (sexta e sábado), das 10h às 21h

Plaza Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Quinze de Novembro, 8)- Dias 11 e 12/02 (sexta e sábado), das 10h às 21h

Estádio Nilton Santos (Bilheteria Leste) – APENAS NO DIA DO JOGO- Dia 10/02 (quinta), das 10h até o final do primeiro tempo

Torcida visitante:

Bilheteria do Estádio Luso-Brasileiro (Rua Haroldo Lobo, 400)- Dias 11 e 12/02 (sexta e sábado), das 10h às 17h