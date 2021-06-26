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Fluminense informa que promoverá ações sociais para o Dia do Orgulho LGBTQIA+

O clube anunciou que fará leilão de camisas personalizadas usadas contra o Corinthians. A receita líquida, segundo informou o Fluminense, será destinada para luta contra homofobia...

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 15:21

LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2021 às 15:21
Crédito: O patch com a #TimeDeTodos no peito estará nas cores do arco-íris (Fotos: Mailson Santana/FFC
O jogo contra o Corinthians ainda não começou, mas o Fluminense já marcou um golaço. Isso porque o Tricolor anunciou que, na partida deste domingo, às 16h, em São Januário, a nova camisa branca terá duas homenagens ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Os números dos jogadores estarão nas cores do arco-íris - símbolo da luta contra a homofobia -, assim como o patch com a #TimeDeTodos no peito (como pode ser visto na foto acima). Além disso, a braçadeira de capitão também estará nas cores do arco-íris.
> Relembre os gols mais importantes de Fred com a camisa do Fluminense
O clube ainda anunciou que fará leilão de camisas personalizadas usadas contra o Corinthians. Em parceria com a Play for a Cause, essas camisas estarão disponíveis a partir deste domingo para lances por meio do site playforacause.com.br, até o dia 4 de julho. A receita líquida, segundo informou o Fluminense, será destinada para luta contra homofobia. VEJA A NOTA PUBLICADA PELO FLUMINENSE
O Fluminense entra em campo neste domingo, dia 27, em busca da vitória e da conscientização. Na estreia da nova segunda camisa, a Armadura branca terá duas homenagens ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Os números dos atletas estarão nas cores do arco-íris - símbolo da luta contra a homofobia -, assim como o patch com a hashtag #TimeDeTodos no peito.
Além disso, a braçadeira de capitão também será nas cores do arco-íris. Em parceria com a Play for a Cause, camisas usadas pelos jogadores estarão disponíveis a partir deste domingo para lances por meio do site playforacause.com.br, até o dia 4 de julho.
A ação faz parte da campanha “Time de Todos”, promovida pelo clube com o objetivo de mostrar que não existe mais espaço no mundo para qualquer tipo de preconceito, começando pelo futebol. Conteúdos sobre o assunto ganharão espaço nos perfis do clube nas redes sociais. O Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ é celebrado mundialmente em 28 de junho.
A receita líquida do leilão das camisas do Fluminense será destinada ao Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT, uma organização não-governamental que atua há 28 anos pautando sua agenda voltada para lésbicas, gays, bissexuais, travestis, mulheres transexuais, homens trans e pessoas intersexo, com o enfoque na cidadania, promoção dos direitos humanos e de uma cultura de paz, combate à violência, justiça social, prevenção de doenças, entre outras questões que busquem a melhoria da qualidade de vida dessa população.

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