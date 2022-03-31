Fluminense iguala sua maior série de vitórias sobre o Flamengo na história

Com dois gols de Germán Cano, o Fluminense largou na frente na decisão do Campeonato Carioca 2022. A vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo, nesta quarta-feira, deu ao Tricolor a chance de perder por até um gol de diferença no próximo sábado para ficar com o título. E o retrospecto recente dá ao torcedor das Laranjeiras um otimismo extra: o time venceu os últimos quatro Fla-Flus, igualando a sua maior série na história.
A última derrota aconteceu exatamente na decisão do Estadual do ano passado, quando o Rubro-Negro venceu por 3 a 1 e conquistou a taça. De lá pra cá, porém, foram duas vitórias do Flu no Brasileirão 2021 - 1 a 0 e 3 a 1 - e duas no Cariocão 2022 - 1 a 0 e 2 a 0.
A única vez que o Fluminense havia vencido o rival tantas vezes em sequência havia sido em 1938, quando ganhou os dois duelos pelo Torneio Municipal - 1 a 0 e 3 a 0 -, um pelo Torneio Início - 1 a 0 - e outro no Estadual - 2 a 0. Na ocasião, terminou o Carioca como campeão.
Aliás, historicamente as séries de vitórias do Fluminense no clássico costumam resultar em taças. Foi assim também em 1951, 1971, 1973 e 1995. Em todos estes anos o Tricolor venceu o Flamengo em três oportunidades consecutivas e se sagrou campeão estadual.
SÉRIE DE VITÓRIAS DO FLUMINENSE SOBRE O FLAMENGO
- 04/07/2021 - Flamengo 0x1 Fluminense- 23/10/2021 - Fluminense 3x1 Flamengo- 06/02/2022 - Flamengo 0x1 Fluminense- 30/03/2022 - Flamengo 0x2 Fluminense