Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense iguala maior série de vitórias consecutivas em uma temporada desde 2018
futebol

Fluminense iguala maior série de vitórias consecutivas em uma temporada desde 2018

Naquele ano o time também era treinado por Abel Braga com quatro jogos pelo Carioca e dois na Copa do Brasil...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 09:00
A vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu marcou não só o sexto triunfo seguido na temporada, mas também outro fato importante. Com o resultado, o Tricolor igualou a maior série invicta em uma mesma temporada desde 2018. Naquela ocasião, o Tricolor também era comandado pelo técnico Abel Braga.O Flu se mantém isolado na liderança da Taça Guanabara, agora com 18 pontos na tabela de classificação. Entre os confrontos da atual série vencedora, o Time de Guerreiros levou a melhor em dois clássicos, contra Flamengo e Botafogo, além de Audax, Portuguesa, Madureira e Nova Iguaçu.
Já em 2018, também sob o comando de Abel Braga, das seis vitórias da sequência quatro foram pelo Campeonato Carioca e duas pela Copa do Brasil. Naquela ocasião, o Fluminense também saiu vitorioso em um clássico ao golear o Flamengo por 4 a 0.
O Flu volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Volta Redonda novamente no Luso-Brasileiro, às 19h. Em seguida, o time viaja direto para a Colômbia, onde enfrenta o Millonarios na terça-feira, pela segunda fase da Libertadores.Confira todas as vitórias da série de 2022:
Madureira 0 x 1 Fluminense (30/01/2022)Fluminense 1 x 0 Audax (03/02/2022)Flamengo 0 x 1 Fluminense (06/02/2022)Fluminense 2 x 1 Botafogo (10/02/2022)Fluminense 1 x 0 Portuguesa (13/02/2022)Nova Iguaçu 0 x 1 Fluminense (16/02/2022)
Confira todas as vitórias da série de 2018:
Madureira 1 x 2 Fluminense (28/01/2018)Caldense-MG 0 x 1 Fluminense (32/01/2018)Fluminense 1 x 0 Macaé (03/02/2018)Fluminense 5 x 0 Salgueiro-PE (15/02/2018)Bangu 0 x 4 Fluminense (21/02/2018)Fluminense 4 x 0 Flamengo (24/02/2018)
Crédito: FluminensevenceuoNovaIguaçupeloCampeonatoCarioca(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Osman Francischetto de Magalhães, um vida dedicada à agricultura
Morre, aos 95 anos, o capixaba que antecipou o futuro da agricultura
Imagem de destaque
Motorista dá tapas no rosto de atendente em pedágio de Guarapari
Notas, Real, dinheiro, cédulas
Ritmo de fusões e aquisições encolhe no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados