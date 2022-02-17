Fluminense iguala maior série de vitórias consecutivas em uma temporada desde 2018

A vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu marcou não só o sexto triunfo seguido na temporada, mas também outro fato importante. Com o resultado, o Tricolor igualou a maior série invicta em uma mesma temporada desde 2018. Naquela ocasião, o Tricolor também era comandado pelo técnico Abel Braga.O Flu se mantém isolado na liderança da Taça Guanabara, agora com 18 pontos na tabela de classificação. Entre os confrontos da atual série vencedora, o Time de Guerreiros levou a melhor em dois clássicos, contra Flamengo e Botafogo, além de Audax, Portuguesa, Madureira e Nova Iguaçu.