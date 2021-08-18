Fluminense goleia VF4 em estreia da Copa do Brasil sub-17; sub-20 vence o Bangu pelo Campeonato Carioca

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Nesta quarta-feira, o Fluminense venceu o VF4 por 5 a 1, Estádio José Américo de Almeida Filho, na primeira rodada da Copa do Brasil sub-17. Com gols de Isaac, Davi, Luis Fernando, Gabriel Lyra e Gustavo Lobo, os Moleques de Xerém garantiram a classificação para as oitavas de final da competição.PRIMEIRO TEMPO

O jogo começou com pressão do VF4 sobre os Moleques de Xerém. No primeiro lance, o clube paraibano finalizou com perigo e Álvaro defendeu. Aos dois minutos, Davi lançou para Samuca, que errou na hora de chutar para a meta. O Fluminense passou a ocupar mais a área do VF4, mas a defesa adversária conseguiu neutralizar as investidas e puxar contra-ataques. Aos 13 minutos, Arthur cobrou a falta e, na sobra do goleiro, Davi tentou marcar mas perdeu o tempo da bola.

A partida seguiu cadenciada até os 34 minutos, quando Pedro Ivo abriu o placar para o mandante. O Tricolor reagiu e, cinco minutos depois, Isaac bateu cruzado e deixou tudo igual no Almeidão. Nos momentos finais, o Flu ainda criou mais uma chance, mas o autor do gol de Xerém falhou no lance.

> Rumo à Montevidéu! Confira o chaveamento da Libertadores até a finalSEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o Fluminense retornou determinado a decidir o jogo e dominou a segunda etapa. Em cobrança de falta praticamente no meio do campo, Davi chutou forte e fez um golaço no ângulo para marcar a virada tricolor. Aos 24 minutos, Kayky finalizou de longe, mas o arqueiro do VF4 espalmou. Logo em seguida, Arthur cruzou para Luis Fernando, que pulou sozinho e fez o terceiro do Flu de cabeça.