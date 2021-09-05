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Fluminense goleia Portuguesa por 6 a 1 pelo Metropolitano sub-13; sub-14 também vence confronto

Equipes sub-13 e sub-14 venceram da Portuguesa na oitava rodada do Campeonato Metropolitano, em Xerém...
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Publicado em 

05 set 2021 às 16:01

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 16:01

Crédito: Divulgação/Vagner Nascimento
O domingo foi marcado por vitórias dos Moleques de Xerém. Pela oitava rodada Campeonato Metropolitano, o Fluminense sub-13 goleou a Portuguesa por 6 a 1, no CT Vale das Laranjeiras.Com gols de Pedro Mazza, Raynne, Wesley, Nathan Gabriel, Paulo Iguassu e Gabriel Soares, o Tricolor atropelou o adversário em Xerém em um jogado dominado pelo mandante.
> Confira a classificação da Série A do BrasileiroPelo sub-14, Matheus Reis e Madeira marcaram a vitória por 2 a 0, também contra a Portuguesa, no CT Vale das Laranjeiras.

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