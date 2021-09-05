Fluminense goleia Portuguesa por 6 a 1 pelo Metropolitano sub-13; sub-14 também vence confronto

O domingo foi marcado por vitórias dos Moleques de Xerém. Pela oitava rodada Campeonato Metropolitano, o Fluminense sub-13 goleou a Portuguesa por 6 a 1, no CT Vale das Laranjeiras.Com gols de Pedro Mazza, Raynne, Wesley, Nathan Gabriel, Paulo Iguassu e Gabriel Soares, o Tricolor atropelou o adversário em Xerém em um jogado dominado pelo mandante.